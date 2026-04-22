Чи може Путін використати білоруську армію: генерал СБУ стривожив відповіддю

За словами Ягуна, Москва може розглядати Мінськ як додатковий ресурс - але лише за певних умов.

Чи може Путін використати білоруську армію / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 38 Брестська ДШБр

Головне з новини:

Білоруську армію можуть інтегрувати у РФ

Сценарій залежить від долі Лукашенка

Зникнення білоруського диктатора стане головним тривожним сигналом

На тлі нових інформаційних хвиль про роль Мінська у війні проти України знову загострилися дискусії щодо того, наскільки глибоко Білорусь може бути втягнута у російські військові плани. Експерти наголошують, що реальні ризики залежать не лише від політичних рішень Кремля, а й від внутрішньої стабільності білоруського режиму.

В інтервʼю Главреду колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун, що боєздатність білоруської армії залишається обмеженою, а її самостійна участь у широкомасштабних наступальних діях малоймовірна. Водночас він підкреслив, що Москва може розглядати Мінськ як додатковий ресурс - але лише за певних умов.

Ключовим індикатором можливих змін експерт називає політичну долю Олександра Лукашенка. Саме від цього, за його словами, залежить, чи зможе Кремль реалізувати сценарій повного підпорядкування білоруських силових структур.

"Такий сценарій можливий, якщо буде ухвалено рішення про розформування міністерства оборони, армії Білорусі та створення так званої союзної армії. Але це безпосередньо залежить від того, чи залишиться Лукашенко при владі. Якщо він перестане з’являтися на публіці - це буде одним із перших сигналів, що можуть готуватися такі сценарії", - зазначив генерал СБУ.

За оцінкою Ягуна, саме зникнення Лукашенка з інформаційного простору може стати маркером того, що Москва готує радикальні кроки - від інтеграції білоруських військ до їхнього фактичного поглинання російською армією. Такий розвиток подій створив би для України нові ризики, хоча й не обов’язково означав би негайний наступ з півночі.

Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у прикордонних районах Білорусі активно облаштовують артилерійські позиції та розвивають дорожню інфраструктуру у напрямку України. Це може свідчити про спроби Росії знову втягнути Білорусь у війну проти України, заявив 17 квітня президент Володимир Зеленський.

Водночас самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко знову виступив із погрозами на адресу України та її союзників, попереджаючи західні країни про нібито їхні наміри здійснити агресію проти Білорусі.

Окрім цього, існує ризик, що Росія використовуватиме білоруську територію як базу для гібридних операцій і диверсій проти сусідніх держав, передусім України та країн Європейського Союзу, зазначив дипломат Роман Безсмертний.

Про персону: Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

