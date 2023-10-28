ЗСУ "поклали" близько 4 тисяч окупантів під час наступу на Авдіївку - Умєров

Міністр оборони України Рустам Умєров повідомив, що станом на сьогодні, 28 жовтня, російські терористи втратили близько 4 тисяч одиниць особового складу під час наступу на Авдіївку, Донецької області.
Під час телефонних переговорів міністра оборони України Рустема Умєрова й голови Пентагону Ллойда Остіна, перший поділився з американським колегою актуальною інформацією з поля бою, передає пресслужба Міноборони України в Telegram.
"Повідомив втрати ворога у районі Авдіївки станом на цю хвилину - приблизно 4 тисячі солдатів", - відзначив Умєров.відео дня
Ситуація на Авдіївському напрямку
Нагадаємо, що РФ зазнає великих втрат біля Авдіївки. З 10 жовтня 2023 року армія РФ втратила понад 5 тис. окупантів та 400 одиниць бронетехніки поблизу Авдіївки та Мар'їнки.
ЗСУ знищили бригаду окупантів біля Авдіївки. Окупанти зробили кілька спроб оточити Авдіївку, але кожен раз наші воїни зупиняли їх і відкидали назад, завдаючи хворобливі втрати, зазначив Зеленський.
У РФ захотіли "зрівняти Авдіївку з землею". Російські пропагандисти кровожерливо закликали армію РФ сильніше бити по українському місту, не шкодуючи сотень мирних жителів, які там залишилися.
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