Росія передала 4 окупованих міста Луганщини під контроль Татарстану - ЗСУ

Житло на окупованій Луганщині, яке українці були змушені залишити через напад Росії, тепер передають татарстанським робітникам як "безхазяйне".

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Москва віддала Лисичанськ, Сєвєродонецьк і Рубіжне під контроль Татарстану - ЦНС / Колаж: Главред, фото: С. Гайдай, УНІАН

Країна-окупант Росія передала агломерацію тимчасово окупованих Сєвєродонецька, Лисичанська та Рубіжного під повний контроль свого суб'єкта – республіки Татарстан. Татарстанський прем'єр вже приїздив на захоплену Луганщину, а в містах "виділяють" житло, яке було визнано "безгосподарним", татарським робітникам. Про це заявили у Центрі національного опору при ССО ВСУ.

Як повідомили у Центрі, Москва передала контроль над Сєвєродонецьком, Лисичанськом та Рубіжним Татарстану. Татарським працівникам, які туди приїхали, вже видають житло, вимушено залишене законними власниками.

Також зазначено, що делегація Татарстану на чолі з прем'єр-міністром республіки Олексієм Єсошиним вже приїздила на окуповану Луганщину. Візит незаконний.

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"Особливу увагу вони приділили місту Лисичанськ. А все тому, що Кремль виділив агломерацію Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Рубіжне під повний контроль свого суб'єкта – Республіки Татарстан", - наголошується в повідомленні.

Так звана делегація заявила, що в захоплених містах будуть реалізовувати показові проекти із метою демонстрації "відновлення інфраструктури".

Крім того, згідно з даними ЦНС, у жовтні близько 200 дітей з Луганської області вивезли у табір Заріччя в Татарстані, де проводилися заходи, спрямовані на зміну їхньої національної самоідентифікації. Не виключено, що "надалі цих дітей будуть агітувати в підрозділи управління дронами на полі бою".

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