Росія передала 4 окупованих міста Луганщини під контроль Татарстану - ЗСУ

Країна-окупант Росія передала агломерацію тимчасово окупованих Сєвєродонецька, Лисичанська та Рубіжного під повний контроль свого суб'єкта – республіки Татарстан. Татарстанський прем'єр вже приїздив на захоплену Луганщину, а в містах "виділяють" житло, яке було визнано "безгосподарним", татарським робітникам. Про це заявили у Центрі національного опору при ССО ВСУ.
Як повідомили у Центрі, Москва передала контроль над Сєвєродонецьком, Лисичанськом та Рубіжним Татарстану. Татарським працівникам, які туди приїхали, вже видають житло, вимушено залишене законними власниками.
Також зазначено, що делегація Татарстану на чолі з прем'єр-міністром республіки Олексієм Єсошиним вже приїздила на окуповану Луганщину. Візит незаконний.
"Особливу увагу вони приділили місту Лисичанськ. А все тому, що Кремль виділив агломерацію Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Рубіжне під повний контроль свого суб'єкта – Республіки Татарстан", - наголошується в повідомленні.
Так звана делегація заявила, що в захоплених містах будуть реалізовувати показові проекти із метою демонстрації "відновлення інфраструктури".
Крім того, згідно з даними ЦНС, у жовтні близько 200 дітей з Луганської області вивезли у табір Заріччя в Татарстані, де проводилися заходи, спрямовані на зміну їхньої національної самоідентифікації. Не виключено, що "надалі цих дітей будуть агітувати в підрозділи управління дронами на полі бою".
Війна Росії проти України на Донбасі
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