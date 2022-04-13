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ЗСУ відсунули лінію фронту від Дніпропетровщини – звільнені 15 населених пунктів

13 квітня 2022, 06:39

Тепер на території Дніпропетровської області не залишилося окупантів.

ЗСУ відсунули лінію фронту від Дніпропетровщини/ Макс Левин

Українські захисники звільнили 15 населених пунктів і відсунули лінію активних бойових дій за межі Дніпропетровської області у Херсонську.

Окупанти намагаються протистояти, проте українські воїни дають гідну відсіч. Про це повідомив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Він наголосив, що не території Дніпропетровської області тепер ворожих сил немає.

"Ворог був відсунутий на периметр Херсонської області, було звільнено 15 населених пунктів. Ворог намагався зробити контратаки, але їх відбили. На території Дніпропетровської області ворожих сил немає", – зазначає Вілкул.

У звільнених від загарбників містах і селах фахівці працюють над відновленням інфраструктури, зокрема, лінії електропередач.

"Продовжуємо допомагати відновлювати мирне життя у звільнених селах Херсонської області. Там жителі з радістю та буквально зі сльозами на очах зустрічали наших українських солдатів-визволителів. Коли дивишся на це, то віриш – наш народ непереможний", – додав Вілкул.

Нагадаємо, президент США Джо Байден вперше заявив, що вважає геноцидом дії Росії в Україні. Раніше глава Білого дому неодноразово називав Володимира Путіна військовим злочинцем, але до цього не заявляв, що Росія здійснює в Україні геноцид.

Також повідомлялося, що у Маріуполі підрозділ 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Бєлінського в результаті чітко спланованої спецоперації зміг вийти з оточення ворога і з'єднатися з полком Азов.

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війна в Україні Дніпропетровська область вторгнення Росії
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