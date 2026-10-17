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Потужні удари ЗСУ: у РФ підірвано військовий завод БПЛА та склади ракетної бригади

Олексій Тесля
17 жовтня 2026, 16:24
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Постраждала інфраструктура підприємства, яке розробляє та виробляє безпілотні літальні апарати для російської армії.
ЗСУ, дрон, вибух
ЗСУ завдали удару по цілях РФ / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, ua.depositphotos.com

Головне:

  • Зазнали удару виробничо-складські будівлі підприємства "Робоавіа"
  • Знищено складські будівлі МТО армії РФ

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження 16 жовтня виробничо-складської будівлі підприємства "Робоавіа" в районі населеного пункту Леніна Ростовської області РФ.

"Удар по інфраструктурі підприємства, яке розробляє та виробляє безпілотні літальні апарати для російської армії, спрямований на ускладнення виробництва та поставок БПЛА для російських військ", – повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Удари по цілях РФ у Брянській області

Крім того, підтверджено ураження 12 жовтня складської будівлі матеріально-технічного забезпечення підрозділу зі складу ракетної бригади противника в районі населеного пункту Латиші Брянської області РФ.

"Знищення таких об’єктів є реалізацією Україною свого невід’ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН і має на меті зниження військово-економічного та технологічного потенціалу Російської Федерації", – наголосили в Генштабі.

Знімок екрана
/ Скріншот

Удари по об’єктах у РФ: з’явилися нові подробиці

Україна провела серію атак по об’єктах на російській території. Про спільну операцію повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його інформацією, однією з цілей став нафтопереробний завод у Ярославлі. Крім того, Служба безпеки України (СБУ) атакувала військовий аеродром у Ростовській області.

Дрон Лютий инфографика
/ Главред

Раніше "Главред" повідомляв, що в Краснодарському краї Росії прогриміла серія вибухів на тлі масованої атаки безпілотників. Про проліт БПЛА та роботу російської ППО повідомляли місцеві жителі та моніторингові канали.

Нагадаємо, серія вибухів прогриміла в російському Нижньокамську в Татарстані вранці 13 вересня - місцеві жителі фіксували проліт хвилі безпілотників та активну роботу протиповітряної оборони.

Як повідомлялося, Сили оборони України атакували Волгоград крилатими ракетами FP-5 "Фламінго". Зафіксовано влучання ракет у російське підприємство "Волгоградпромпроект", внаслідок чого виникла пожежа.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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