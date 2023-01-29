Земля в Ірані здригнулася від потужного землетрусу: сотні постраждалих

У суботу, 28 січня, в північно-західній частині Ірану стався потужний землетрус. Як кажуть вчені, його магнітуда становила 5,9 балів.

Земля в Ірану здригнулася від потужного землетрусу: сотні постраждалих / скріншоти з відео

У суботу, 28 січня, в північно-західній частині Ірану стався землетрус (магнітудою 5,9). Як повідомляє місцевий портал IRNA, епіцентр підземних поштовхів був за 23 км на південний схід від міста Хой (з населенням 175 тисяч осіб).

За попередньою версією подій, землетрус завдав шкоди двом населеним пунктам і понад 70 селам в провінції Західний Азербайджан. Загалом зруйновано 20-50% будівель, каже губернатор Мохаммад Садег Мотамедян.

Зараз кількість постраждалих в результаті землетрусу в місті Хой оцінюється в 816 осіб (троє людей загинули), повідомляє місцева влада.

Атаками дронами по військових об'єктах Ірану

У місті Ісфахан (Іран) прогримів вибух на заводі Міністерства оборони, який спеціалізується на виробництві боєприпасів. Завод атакували безпілотники.

Саме там розташоване іранське підприємство Shahed Aviation Industries, яке виробляє сумнозвісні дрони-камікадзе Shahed 131/136.

За словами заступника з питань політичної безпеки глави Ісфахана Мохаммад-Реза Джан Нишари,на завод була здійснена атака безпілотників - нібито невдала.

Пізніше повідомлялося, що в іранському місті Шахід-Салімі в провінції Східний Азербайджан загорівся великий завод з виробництва моторних масел. Він нібито також був атакований безпілотниками.

Інші новини: