Звільнили населений пункт і знищили сотню окупантів: серед захисників поранених нема - Гайдай

Російські окупанти перекинули на Луганщину кадрових військових, але бійці ЗСУ їх майстерно ліквідували.

ЗСУ ліквідували сотню окупантів на Луганщині / Колаж фото Міноборони РФ, @DefenceU

Українські військові в одному бою ліквідували одразу сотню окупантів. При цьому втрат серед бійців ЗСУ немає. Серед українських захисників не виявилось навіть поранених. Про це в ефірі телемарафону заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Бій відбувся під час звільнення одного з населених пунктів на Луганщині. Гайдай запевнив, що окупанти втрачають величезну кількість солдат в ході українського контрнаступу.

"Росіяни перекинули туди кадрових військових, отож сто людей вони там втратили. А у наших захисників не було жодного пораненого", – сказав Сергій Гайдай.

Він переконаний, що українським захисникам вдається досягати такого результату завдяки чітко спланованій та відпрацьованій операції.

Нагадаємо, раніше українські захисники ліквідували 27-річного сержанта російської окупаційної армії Артема Столбова. До потрапляння на війну в Україну житель Пермського краю практично на всіх фотографіях в соцмережах "світився" вічно п'яним. Загарбник воював проти України як мінімум кілька місяців і навіть встиг отримати "нагороду" за вбивства українців.

Також повідомлялося, що Збройні Сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200 "став на території"ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу.

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