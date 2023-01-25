'Бавовна' в Криму: гримлять вибухи, біля військового аеродрому клуби диму

Про вибухи розповіли жителі Новофедорівки. При цьому опубліковані фото "бавовни".

У Криму Нова "бавовна" / pixabay.com

Про нову "бавовну" в захопленому Росією Криму стало відомо в середу, 25 січня. На цей раз гуркотіло в Сакському районі в східному Криму.

Про вибухи розповіли жителі Новофедорівки. При цьому фото "бавовни" опублікували у Telegram-каналі "Крим - край партизанської слави".

Уточнюється, що з боку військового аеродрому помітили сильний дим.

При цьому місцеві жителі скаржаться, що частина села залишилася без електроенергії.

"Тут нам повідомляють жителі села Новофедорівка Сакського району, що вони спостерігають як щось димить з боку військового аеродрому. Також, в частині селища кудись зникла електроенергія", - йдеться в повідомленні.

/ t.me/partizany_crimea

Крім того, в мережі також повідомили про вибухи в Красноперекопську, Армянську, Ішуні, Воїнці, почесному і Роздольному.

"З боку Каркінітської затоки видно дим", - йдеться в повідомленні.

Вибухи в Севастополі

Нагадаємо, раніше в Севастопольській бухті стався пожежа на військових кораблях РФ. Одним з тих, які вибухнули, виявився фрегат "Адмірал Макаров", розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він додав, що" Адмірал Макаров "є носієм крилатих ракет"Калібр". Саме з нього в липні були випущені ракети, які вдарили по Вінниці і вбили українців.

У свою чергу в Страткомі заявили, що окупанти закрили головну Севастопольську переправу. Таке рішення вони прийняли через атаку дронів.

"Знову понапивалися і в повітря по своїх дронах валять", - йдеться в повідомленні.

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