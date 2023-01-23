"Бавовна" навела шереху в Росії: в ГУР МО розповіли, як Україна працює в тилу ворога

Заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький розповів про наслідки "бавовни" в Росії.

Вадим Скібіцький / Фото: 1 ОБрСПн імені Івана Богуна, facebook.com/GeneralStaff.ua

Через постійні вибухи, Росія посилює захист на військових об'єктах, але Україна буде знищувати ворога і на його території.

Заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю Укрінформ зазначив, що якщо є вразливі місця, то росіяни намагаються закрити, застосовують ППО.

"Але основне - це контррозвідувальний режим, потужна цензура. Ми ж це бачимо і по тимчасово окупованих територіях, а тим більше в Росії: місце події відразу оточується, приїжджає ФСБ, там ніхто не зайде, не вийде, ніякої інформації не візьме", - зазначив Скібіцький.

Водночас він підкреслив, що наші досі "працюють" у Росії.

Хто такий Вадим Скібіцький Вадим Скібіцький - генерал-майор, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України.

"Це ворог, його необхідно знищувати, щоб не запускали по нашим мирним містам і людям ракети, щоб не було повторень трагедії в Дніпрі... На Росії є той пілот, який пускає цю ракету. Він не повинен літати, а для цього повинен бути знищений або виведений з бойового стану літак, заздалегідь виведена з ладу бойова ракета, яка не потрапить в ціль або просто вибухне в повітрі та інше. Це дуже складні речі, що вимагають підготовки, навчених людей, проведення відповідних заходів. І вороги бояться - як результат розгорнули додатково дивізіон С-400 поблизу Москви", - зазначив заступник начальника ГУР МО.

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"Вони розосередили стратегічну авіацію по різних аеродромах, включаючи Далекий Схід. І це тепер впливає, тому що одна справа, коли тисячу кілометрів летіти до рубежу пуску ракет і інше, коли п'ять тисяч. Тобто п'ять тисяч туди, п'ять тисяч тому ... це все ресурс – літака, двигуна, це навантаження на екіпаж, додаткова витрата пального", - підсумував Скібіцький.

Раніше повідомлялося, що в Бєлгородській області РФ в результаті вибуху на ремонтно-технічній базі російської армії знищено танк Т-72 окупантів. Ще два танки пошкоджені, йдеться в повідомленнях росЗМІ. У повідомленні уточнюється, що причиною вибуху стала детонація боєкомплекту в танку Т-72.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що потужні вибухи прогриміли в Білгородській області, а також у тимчасово окупованому РФ Криму. Місцева влада повідомляє про роботу системи ППО. При цьому збита ракета впала на розв'язку однієї з автодоріг.

"Над Білгородом і Білгородським районом спрацювала наша система ППО. Постраждалих немає. Про наслідки на землі оперативні служби уточнюють інформацію", - пише він.

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