Потужні вибухи в Маріуполі: Сирський показав, як росіяни збили "усі ATACMS"

Росіяни стверджували, що їм вдалося перехопити усі ракети.

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ЗСУ потужно вдарили по розрахунку С-300 / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, Вікіпедія

Збройні сили України підтвердили удари по російських загарбниках в Маріуполі у ніч проти 16 липня. Як зауважив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, було уражено комплекс С-300.

Як доказ він опублікував кадри завдання удару по розрахунку ППО росіян.

"Сьогодні опівночі підрозділи ракетних військ Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по ворожому комплексу С-300 на території тимчасово окупованої Донецької області", — написав він.

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За інформацією розвідки, підтверджено ураження радіолокаційної станції пускових установок противника. Більш детальна інформація щодо наслідків удару уточнюється.

OSINT-дослідники визначили, що удар було завдано касетними ATACMS по комплексу С-300, який розмістили східніше Мангуша.

Російська "влада" стверджувала, що окупантам вдалося перехопити нібито усі ракети.

Удар по окупантах в Маріуполі - дивіться відео:

Захоплення Маріуполя Місто Маріуполь у Донецькій області російські окупанти захопили навесні 2022 року. З 1 березня 2022 року місто перебувало у блокаді російських окупаційних військ. Під час блокади загарбники нещадно бомбардували місто. Так, 9 березня на Маріупольський пологовий будинок №2 російські літаки скинули декілька бомб, у результаті будівля була зруйнована. Внаслідок авіаудару 17 осіб постраждали, 3 загинули. 16 березня окупаційні війська скинули бомбу на Маріупольський драматичний театр, де в укритті ховалися мирні жителі та біженці. Згідно з даними розслідування "Associated Press", від авіаудару по драмтеатру загинули близько 600 осіб. 10 квітня 2022 року, більш ніж через місяць після початку повномасштабного вторгнення, російським окупантам вдалося повністю взяти в облогу українських військових, які залишилися на території комбінату "Азовсталь". Українські військові майже 2 місяці утримували "Азовсталь" у надскладних умовах. У середині травня розпочався організований вихід українських захисників з території заводу для подальшої домовленості про обмін з російською стороною. Маріуполь опинився в повній окупації. Загальна кількість загиблих людей у Маріуполі може сягати 100 тисяч осіб, пише Вікіпедія.

Вибухи у Маріуполі - що відомо

Як писав Главред, у понеділок, 15 липня, в тимчасово окупованому Маріуполі прогриміли два вибухи. Російські окупанти застосували свою систему ППО.

Після спрацьовування ППО росіяни підняли авіацію - літаки на малій висоті в бік Запоріжжя та вертольоти над селом Талаківка в напрямку Волновахи.

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