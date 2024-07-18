Вибухи у Севастополі: окупанти поскаржилися на атаку морських дронів

У ніч на четвер, 18 липня, у Севастополі прогриміли гучні вибухи. Було чути роботу протиповітряної оборони окупантів - вони відбивали атаку морського дрона.
Як пише Telegram-канал Кримський вітер, вибухи і стрілянину було чути в районі Козачої бухти. Російські окупанти задіяли і гелікоптер.
Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв стверджує, що військові відбили спробу атаки надводного безпілотника.
"Гучні звуки, які були чутні в місті - це наші військові відбили спробу атаки надводного безпілотника", - написав він у Telegram.
Развожаєв додав, що безекіпажний катер нібито знищено.
Тим часом у Міноборони країни-агресора РФ заявили, що вночі було збито 33 БПЛА над анексованим Кримом і два - над Брянською областю.
Також у відомстві відзвітували про знищеня 10 безекіпажних катерів.
Дивіться відео - У Мережі опублікували кадри нічної стрілянини в Севастполі:
Атаки морських дронів - останні новини
ГУР цілком можуть застосувати ударні морські дрони українського виробництва "Magura" для ударів по російських військових кораблях в Азовському морі. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Євген Єрін.
Раніше в СБУ повідомили, що модернізовані українські морські дрони Sea Baby можуть доставляти майже тонну вибухівки на понад тисячу кілометрів. У результаті СБУ може діставати цілі противника практично в будь-якій точці Чорного моря.
Також повідомлялося, що морські дрони "Sea Baby" оснастили реактивними системами залпового вогню "Град".
Дрони Sea Baby - що про них відомо
Sea Baby (у перекладі з англійської - "Морський малюк") - це український багатоцільовий безпілотний надводний апарат.
Дрон розроблено під час повномасштабного російського вторгнення в Україну. За версією Служби безпеки України, ідея створення безпілотних ударних дронів належить бригадному генералу СБУ на псевдо "Хантер", передає Вікіпедія.
Перші моделі були створені до липня 2022 року в колаборації з фахівцями ВМСУ та приватною компанією. Пізніше в СБУ вирішили розробляти безпілотники самостійно, результатом чого став Sea Baby, а ця приватна компанія пізніше створила безпілотний надводний апарат "MAGURA" для ГУР.
6 березня 2024 року бригадний генерал військової контррозвідки СБУ Іван Лукашевич презентував перший із БНА з назвою "Авдіївка", який став потужнішим за минулі зразки. У СБУ розповіли, що цей безпілотник багаторазовий і має власне озброєння, за допомогою якого може вражати цілі та допомагати дешевшим безпілотникам.
СБУ активно застосовували дрони Sea Baby проти російських окупантів у Чорному морі.
17 липня 2023 року два дрони Sea Baby атакували Кримський міст.
14 вересня 2023 року, ймовірно, було уражено малий ракетний корабель "Самум". Пізніше з'явилося відео буксирування корабля з помітним креном.
У жовтні 2023 року пошкодження від атаки Sea Baby зазнали патрульний корабель проєкту 22160 "Павло Державін", буксир "Професор Микола Муру", а в грудні - гідрографічний катер "Володимир Козицький".
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