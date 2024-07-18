УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Вибухи у Севастополі: окупанти поскаржилися на атаку морських дронів

Анна Ярославська
18 липня 2024, 08:02
87
Вибухи і стрілянину було чути в районі Козачої бухти. Російські окупанти задіяли гелікоптер.
Уночі жителі Севастополя скаржилися в соцмережах на гучні вибухи
Вночі жителі Севастополя скаржилися в соцмережах на гучні вибухи / скіншот

У ніч на четвер, 18 липня, у Севастополі прогриміли гучні вибухи. Було чути роботу протиповітряної оборони окупантів - вони відбивали атаку морського дрона.

Як пише Telegram-канал Кримський вітер, вибухи і стрілянину було чути в районі Козачої бухти. Російські окупанти задіяли і гелікоптер.

Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв стверджує, що військові відбили спробу атаки надводного безпілотника.

відео дня

"Гучні звуки, які були чутні в місті - це наші військові відбили спробу атаки надводного безпілотника", - написав він у Telegram.

Развожаєв додав, що безекіпажний катер нібито знищено.

Тим часом у Міноборони країни-агресора РФ заявили, що вночі було збито 33 БПЛА над анексованим Кримом і два - над Брянською областю.

Також у відомстві відзвітували про знищеня 10 безекіпажних катерів.

Дивіться відео - У Мережі опублікували кадри нічної стрілянини в Севастполі:

Скриншот

Атаки морських дронів - останні новини

ГУР цілком можуть застосувати ударні морські дрони українського виробництва "Magura" для ударів по російських військових кораблях в Азовському морі. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Євген Єрін.

Раніше в СБУ повідомили, що модернізовані українські морські дрони Sea Baby можуть доставляти майже тонну вибухівки на понад тисячу кілометрів. У результаті СБУ може діставати цілі противника практично в будь-якій точці Чорного моря.

Також повідомлялося, що морські дрони "Sea Baby" оснастили реактивними системами залпового вогню "Град".

Дрони Sea Baby - що про них відомо

Sea Baby (у перекладі з англійської - "Морський малюк") - це український багатоцільовий безпілотний надводний апарат.

Дрон розроблено під час повномасштабного російського вторгнення в Україну. За версією Служби безпеки України, ідея створення безпілотних ударних дронів належить бригадному генералу СБУ на псевдо "Хантер", передає Вікіпедія.

Перші моделі були створені до липня 2022 року в колаборації з фахівцями ВМСУ та приватною компанією. Пізніше в СБУ вирішили розробляти безпілотники самостійно, результатом чого став Sea Baby, а ця приватна компанія пізніше створила безпілотний надводний апарат "MAGURA" для ГУР.

6 березня 2024 року бригадний генерал військової контррозвідки СБУ Іван Лукашевич презентував перший із БНА з назвою "Авдіївка", який став потужнішим за минулі зразки. У СБУ розповіли, що цей безпілотник багаторазовий і має власне озброєння, за допомогою якого може вражати цілі та допомагати дешевшим безпілотникам.

СБУ активно застосовували дрони Sea Baby проти російських окупантів у Чорному морі.

17 липня 2023 року два дрони Sea Baby атакували Кримський міст.

14 вересня 2023 року, ймовірно, було уражено малий ракетний корабель "Самум". Пізніше з'явилося відео буксирування корабля з помітним креном.

У жовтні 2023 року пошкодження від атаки Sea Baby зазнали патрульний корабель проєкту 22160 "Павло Державін", буксир "Професор Микола Муру", а в грудні - гідрографічний катер "Володимир Козицький".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Севастополь дрони новини України війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Росія загрузла на Сході та на Харківщині, вона не має ресурсу для наступу на півночі - Жмайло

Росія загрузла на Сході та на Харківщині, вона не має ресурсу для наступу на півночі - Жмайло

09:00 Інтерв'ю
Буданов заявив про новий наступ РФ на півночі: у ГУР розкрили деталі

Буданов заявив про новий наступ РФ на півночі: у ГУР розкрили деталі

08:18 Україна
Війна триватиме ще 10 років: пропаганда готує росіян до затяжного конфлікту

Війна триватиме ще 10 років: пропаганда готує росіян до затяжного конфлікту

07:13 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Кінець жалоби: Діана Гурцька засвітилася без окулярів у білій сукні 6370

Кінець жалоби: Діана Гурцька засвітилася без окулярів у білій сукні

Геть косу: Юлія Тимошенко показалася в дорогій сукні та з новою зачіскою 5382

Геть косу: Юлія Тимошенко показалася в дорогій сукні та з новою зачіскою

Є лише 1 умова: в Пентагоні розповіли, де Україна зможе застосовувати F-16 3784

Є лише 1 умова: в Пентагоні розповіли, де Україна зможе застосовувати F-16

Зупинилося серце зірки Слуги народу - деталі 2873

Зупинилося серце зірки "Слуги народу" - деталі

Останні новини

08:48

Байден захворів і буде в ізоляції: що сталося з президентом США

08:32

Як легко і швидко стерилізувати банки: найпростіший спосібВідео

08:18

Буданов заявив про новий наступ РФ на півночі: у ГУР розкрили деталі

08:10

Яка мрія для української держави?Погляд

08:02

Вибухи у Севастополі: окупанти поскаржилися на атаку морських дронівВідео

У Трампа більше шансів перемогти на виборах у США, і це не трагедія для України – КочетковУ Трампа більше шансів перемогти на виборах у США, і це не трагедія для України – Кочетков
07:13

Війна триватиме ще 10 років: пропаганда готує росіян до затяжного конфлікту

06:10

Про Трампа та його нові рішення: чого чекатиПогляд

05:55

Ребус для тих, у кого зір яструба: треба за 9 секунд знайти вішалку

05:34

"Це не трагедія": що чекає Україну у випадку президентства Трампа

Реклама
04:25

Байден vs Трамп: аналітик сказав, за якого президента США завершиться війна в Україні

03:05

Байден може перевернути на свою користь ситуацію на виборах в США: до чого тут Україна

02:32

"Допомагав окупантам бити своїх же": навколо обміну полоненими розгорівся жорсткий скандалФото

02:30

Не тільки Шварценеггер: Макконахі планує піти з кіно у велику політику

02:00

"Купила віллу за 4 мільйони євро": стало відомо, куди зникла Софія Ротару - ЗМІ

01:35

Чи є ризик нових замахів на Трампа: Кочетков дав прогноз

00:36

Потап показав, як тренується із сином

00:17

Зірка "Ранеток" Лєра Козлова зганьбилася обурливою промовою про УкраїнуВідео

17 липня, середа
23:52

"Позиції зруйновані вщент": Морська піхота розкрила ситуацію у Кринках на Херсонщині

23:44

Дочка Кошового поділилася свіжими фото

23:13

Україні пообіцяли більше F-16, ніж є підготовлених пілотів: Арахамія шокував заявою

Реклама
23:03

У Києві потужні вибухи: росіяни атакували столицю "Шахедами"

22:50

Військових хочуть не карати за перше дезертирство: що пропонує Міноборони

22:15

Путіністи Валерія та Йосип Пригожин раптово "двинули" з РФ - що сталося

22:10

Підозрюють навіть породіллю: шокуючі деталі справи про викрадення дитини з пологового

21:50

Лавров виключив участь РФ у Саміті миру: ніс нісенітницю про врегулювання кризи

21:44

"Вкрадено мільйони рублів": путіністка Любов Успенська скоїла великий злочин

21:38

Білорусь - маленький васал: аналітик розкрив мотив співпраці Китаю з Мінськом

21:20

F-16 будуть в Україні "найближчим часом": Нідерланди заінтригували заявою про літаки

21:15

"Тягнуть на нормальний термін": Кондратюк жорстко розніс Ані Лорак і Повалій

21:06

Росіяни нарешті дочекалися віялових відключеньВідеоблоги

20:52

Зірка "Американської історії жахів" виходить заміж

20:49

Український актор несподівано виїхав до США: ексдружина зробила заяву

20:24

"Дурні люди керували країною": Трамп вимагає від Тайваню плати за захист від Китаю

20:21

"Спочивай з миром": помер зірка серіалів "Нюхач-2" і "Повернення Мухтара-4"

20:19

На Київщині запровадили аварійні відключення: чи зачепило Київ

19:53

Україну накриє потужний шторм: литимуть грозові дощі, град та шквали

19:48

Над Україною кружляв літак ВПС Британії: усі подробиці

19:37

Як зробити вдома прохолодніше у спеку: легкий, але робочий спосіб

19:11

Вартість долара та євро досягла історичного максимуму: НБУ оновив курси валют

19:10

"Війна - це матерія цифр": що відбувається на фронтіПогляд

Реклама
18:39

Як зробити саморобну пральну машину з тазика і пляшкиВідео

18:26

Телеканал 2+2 запускає новий серіальний сезон

18:20

Україну накриє хвиля відключень електроенергії: як діятимуть графіки 18 липня

18:16

"Я не можу дихати": емоційна розмова військового з рідними після повернення з полонуВідео

18:15

Порошенко витрачає мільйони донатів українців на викуп із суду хабарників і аферистів - Іванов

18:14

Як збільшити швидкість роботи ноутбука: прості способи, про які знають одиниціВідео

18:06

Зовсім збожеволіли: у Росії скиглять через блекаути, закликають бити по ЧАЕС

18:03

Як використовувати яблучну шкірку: 3 хитрощі, про які ви не здогадувалися

17:42

РФ різко змінила тактику в морі: у ВМС назвали неподівану причину, чому ворог ховає флот

17:17

Лікарі "Охматдиту" першими побачили новий серіал "1+1 Україна", заснований на історії найбільшої дитячої лікарні в Україні

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти