Молдова очолила Раду Європи на пів року: що це означає для України

Підтримка україни є одним з ключових пріоритетів.

Молдова очолила Раду Європи на пів року / Колаж: Главред, фото: Depositphotos

Молдова очолила Раду Європи на пів року

Одним з пріоритетом Молдови є підтримка України

Також ключовим буде відповідальність за злочин агресії з боку РФ

Республіка Молдова 14 листопада перебрала на себе головування в Раді Європи на пів року та презентувала свою програму з ключовими цілями.

Ротаційне головування Молдова перейняла від Мальти на засіданні представників 46 держав-членів організації. Про це йдеться на сайті Офісу Ради Європи.

Віце-прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Республіки Молдова Міхай Попшой потім окреслив пріоритети молдавського головування на наступні шість місяців.

Президентство республіки керуватиметься трьома основними пріоритетами:

Підтримка України та відповідальність за злочин агресії з боку Російської Федерації.

Підтримка поточної роботи над Новим демократичним пактом для Європи .

Посилення реагування на дезінформацію, включаючи маніпуляції та втручання іноземної інформації.

Відповідно до цих пріоритетів та основних цінностей Ради Європи, Молдова зосередиться на:

Імплементації системи Європейської конвенції з прав людини та кіберзлочинності;

Місцевій демократії, ЗМІ та молоді;

Соціальних правах, правах дітей та імплементації Стамбульської конвенції про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок та домашнім насильством.

Політолог, голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко вважає у нас немає критичної залежності від США зброї США.

"Торік півроку ми не отримували американської зброї, але катастрофи не сталося. Це, на жаль, погіршило наші позиції щодо артилерії, снарядів тощо. Зараз на лінії фронту головна ударна сила в прямому і переносному сенсах – це бойові дрони, які на 90% ми виробляємо самі. У цьому є підтримка наших партнерів щодо компонентів, окремих технологій і фінансів, але немає залежності від США" - пояснює Фесенко.

Він додає, що підтримка наших партнерів, перш за все, фінансова, але й постачання зброї, особливо систем ППО і ракет для них, дуже важливі, адже це потрібно для того, щоб закрити українське небо, щоб збиток від російських ударів по нашому тилу був меншим, щоб, зокрема, гинуло менше мирного населення. використовувати іншу зенітну зброю. Зараз над цим думають, адже це головна проблема.

Як писав Главред, Європейський Союз розглядає два основні варіанти фінансової підтримки України - позику коштів або використання заморожених російських активів. Як зазначив один із посадовців ЄС, близький до переговорів, документ із варіантами дій ще не завершений. Водночас, за його словами, "існує лише два реалістичних способи надати 130–140 млрд євро, які, ймовірно, знадобляться Україні".

Про персону: Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

