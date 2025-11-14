Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Молдова очолила Раду Європи на пів року: що це означає для України

Інна Ковенько
14 листопада 2025, 15:43
403
Підтримка україни є одним з ключових пріоритетів.
Молдова очолила Раду Європи на пів року
Молдова очолила Раду Європи на пів року / Колаж: Главред, фото: Depositphotos

Коротко про головне:

  • Молдова очолила Раду Європи на пів року
  • Одним з пріоритетом Молдови є підтримка України
  • Також ключовим буде відповідальність за злочин агресії з боку РФ

Республіка Молдова 14 листопада перебрала на себе головування в Раді Європи на пів року та презентувала свою програму з ключовими цілями.

Ротаційне головування Молдова перейняла від Мальти на засіданні представників 46 держав-членів організації. Про це йдеться на сайті Офісу Ради Європи.

відео дня

Віце-прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Республіки Молдова Міхай Попшой потім окреслив пріоритети молдавського головування на наступні шість місяців.

Президентство республіки керуватиметься трьома основними пріоритетами:

  • Підтримка України та відповідальність за злочин агресії з боку Російської Федерації.
  • Підтримка поточної роботи над Новим демократичним пактом для Європи .
  • Посилення реагування на дезінформацію, включаючи маніпуляції та втручання іноземної інформації.

Відповідно до цих пріоритетів та основних цінностей Ради Європи, Молдова зосередиться на:

  • Імплементації системи Європейської конвенції з прав людини та кіберзлочинності;
  • Місцевій демократії, ЗМІ та молоді;
  • Соціальних правах, правах дітей та імплементації Стамбульської конвенції про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок та домашнім насильством.

Чи є залежність України від підтримки союзників - думка експерта

Політолог, голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко вважає у нас немає критичної залежності від США зброї США.

"Торік півроку ми не отримували американської зброї, але катастрофи не сталося. Це, на жаль, погіршило наші позиції щодо артилерії, снарядів тощо. Зараз на лінії фронту головна ударна сила в прямому і переносному сенсах – це бойові дрони, які на 90% ми виробляємо самі. У цьому є підтримка наших партнерів щодо компонентів, окремих технологій і фінансів, але немає залежності від США" - пояснює Фесенко.

Він додає, що підтримка наших партнерів, перш за все, фінансова, але й постачання зброї, особливо систем ППО і ракет для них, дуже важливі, адже це потрібно для того, щоб закрити українське небо, щоб збиток від російських ударів по нашому тилу був меншим, щоб, зокрема, гинуло менше мирного населення. використовувати іншу зенітну зброю. Зараз над цим думають, адже це головна проблема.

Підтримка України - останні новини

Як писав Главред, Європейський Союз розглядає два основні варіанти фінансової підтримки України - позику коштів або використання заморожених російських активів. Як зазначив один із посадовців ЄС, близький до переговорів, документ із варіантами дій ще не завершений. Водночас, за його словами, "існує лише два реалістичних способи надати 130–140 млрд євро, які, ймовірно, знадобляться Україні".

Читайте також:

Про персону: Володимир Фесенко

Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зеленський виключив двох міністрів з РНБО на тлі скандалу з "Енергоатомом"

Зеленський виключив двох міністрів з РНБО на тлі скандалу з "Енергоатомом"

16:02Україна
Від потужного удару полетіли іскри: СБУ та СОУ уразили порт "Новоросійськ"

Від потужного удару полетіли іскри: СБУ та СОУ уразили порт "Новоросійськ"

15:41Війна
США готуються депортувати із країни українців: хто опинився під загрозою

США готуються депортувати із країни українців: хто опинився під загрозою

15:17Світ
Реклама

Популярне

Більше
Сирі дрова горітимуть, як сухі: простий спосіб, який завжди працює

Сирі дрова горітимуть, як сухі: простий спосіб, який завжди працює

Мрії втіляться у реальність: одразу трьом знакам зодіаку неймовірно пощастить

Мрії втіляться у реальність: одразу трьом знакам зодіаку неймовірно пощастить

Графіки відключень на 14 листопада: в кого не буде світла 12 годин

Графіки відключень на 14 листопада: в кого не буде світла 12 годин

Снігопади накриють половину країни: названо дату морозної холоднечі

Снігопади накриють половину країни: названо дату морозної холоднечі

Мурата Налчаджиоглу звинувачують у мільйонному шахрайстві - подробиці

Мурата Налчаджиоглу звинувачують у мільйонному шахрайстві - подробиці

Останні новини

17:29

Яка ваша прихована духовна суперсила: про все розповість дата народження

17:25

У трьох знаків зодіаку скоро почнеться "біла смуга": проблеми позаду

17:10

Базовий гардероб на зиму 2026: 5 речей створять стильний і теплий образВідео

17:04

Юрія Дудя засудили до тюремного терміну

16:50

Головний продукт українців подорожчає до кінця року: ціни встановлять новий рекорд

Повністю захистити всю енергетику не вдасться: Гончар - про наслідки ударів РФ взимкуПовністю захистити всю енергетику не вдасться: Гончар - про наслідки ударів РФ взимку
16:34

Ризики дуже великі: названо автомобілі, які не варто купляти у Польщі

16:33

Взяв рушницю та почав збивати дрони: неймовірна історія з ДніпропетровщиниФотоВідео

16:28

Шикарний салат на Новий рік з 4 продуктів: гості зметуть його зі столу за хвилину

16:02

Зеленський виключив двох міністрів з РНБО на тлі скандалу з "Енергоатомом"

Реклама
15:47

ДБР повернуло державі 2,5 млрд грн і затримало майже 2 тисячі правопорушників у 2025 році актуально

15:47

Більшість роблять неправильно: експерти розкрили головну помилку під час прання

15:43

Молдова очолила Раду Європи на пів року: що це означає для України

15:41

Від потужного удару полетіли іскри: СБУ та СОУ уразили порт "Новоросійськ"Відео

15:34

Ціна обвалилась одразу на 14%: один український овоч несподівано подешевшав

15:33

"Мама поплила": наречений-військовий Нікітюк вразив ведучу вчинком

15:17

США готуються депортувати із країни українців: хто опинився під загрозою

14:51

Важко навіть повірити: які українські прізвища складаються лише з однієї букви

14:29

Люди досі під завалами: у Києві різко зросла кількість загиблих, вже десятки постраждалихФотоВідео

14:28

Божествені на смак сосиски в тісті: лінивий рецепт всього за 20 хвилин

14:28

У Куп'янську - менш ніж 50 росіян, вони "відрізані" один від одного - військовий

Реклама
14:25

Найбільший нафтовий порт РФ зупинив експорт нафти після дронової атаки

14:23

"Місія впоратися" на ТЕТ: як акторка Катя Олос опанувати одну з найскладніших професій

14:17

Сенсаційні деталі справи агента ФСБ Кулініча, "спецконфіскація століття" та чому насправді розбився літак з курсантами

14:05

"Психіка і тіло більше не можуть": дружина Джигана засвітилась в розбитому стані

13:58

"Ми боремося": Висоцька вперше заговорила про стан доньки

13:52

Влупить справжній мороз: названо області України, які огорне холод

13:33

"Їй дали 10-15 млн": режисер-путініст "накинувся" на Джолі після візиту до Херсона

13:32

ССО потужно вдарили по окупантах, які мали оточити Покровськ

13:25

Як у дитинстві: дивовижний рецепт найсоковитіших котлетВідео

13:12

Чоловік навіть не мріяв про такого трофея: рибалка спіймав "річкового монстра"

12:57

Уряд виділив 936 мільйонів грн громадам: на що підуть гроші

12:44

"До трьох років в'язниці": Максима Галкіна хочуть покарати в Ізраїлі

12:42

"Вітаннячка нареченій": Тіна Кароль з'явилась з обручкою на пальціВідео

12:41

У Путіна залишився рік: дипломат пояснив, чому диктатор хоче діалогу з Трампом

12:28

Навіщо фольгу ставлять за батареями: диво-лайфхак для холодних зим

12:28

З'явилося диво: Висоцька і Кончаловський стали батьками

12:26

Кремль хоче залучити 12 тисяч "збирачів Шахедів" із КНДР - ГУР

11:58

По 20 годин без світла: ексміністр попередив про загрозу масштабних відключень

11:46

Гасив власну квартиру: історія рятувальника, сім'я якого дивом вижила після обстрілу РФФотоВідео

11:46

"Загорілося волосся, все було в диму": киянка розповіла про пережите під час атаки РФ

Реклама
11:41

Китайський гороскоп на завтра 15 листопада: Бикам - помилки, Коням - бунт

11:41

Все в диму і вогні, є загиблі: росіяни завдали удару по ринку в ЧорноморськуФотоВідео

11:32

Повернеться: путініст Пресняков оголосив про рішення розлученого сина

11:26

Відповідь на терор РФ: Зеленський розповів про удари "Нептуном" по окупантахВідео

11:22

Справжній "вибух" мозку: треба знайти приховане число за 23 секунди

11:15

"Більше тиску": у Британії оцінили, чи готовий Путін закінчити війну

11:10

"Я зараз помру, там діти мої": жінка не може стримати сліз біля місця удару по КиєвуФотоВідео

11:08

Махає ліхтариком і просить допомоги: Ярославський розповів про жорстокий обстріл Києва

10:46

"Кровожерливе полювання": як українські знаменитості пережили страшну ніч у Києві

10:45

Циркон, Калібри і Кинджали: РФ запустила по Україні 19 ракет і 430 дронівВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапФіліп КіркоровСофія РотаруОлена Зеленська
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти