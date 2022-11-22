'Можуть постраждати інші країни': Науседа заявив, що війна в Україні переходить у наступну фазу

Науседа заявив, що війна в Україні переходить у наступну фазу / Reuters

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що після падіння ракети на території Польщі НАТО має посилити протиповітряну оборону на східному фланзі, а також активізувати постачання систем ППО Україні.

Слова Науседи наводить польський канал TVN24.

Як зазначив литовський лідер, війна в Україні переходить у наступну фазу. Це означає, що в результаті російсько-української війни можуть постраждати інші країни. Також він підкреслив, що російські атаки на цивільну інфраструктуру наближаються до західних кордонів України.

"На жаль, ми не можемо виключити, що це може статися і в моїй країні, у Польщі чи в інших країнах на східному фланзі НАТО. І я говорю не тільки про системи ППО в НАТО, я говорю про системи ППО для України", - сказав президент Литви.

Також він зауважив, що потрібні дуже чіткі дії з боку НАТО. На його думку, "найкращі інструменти, які ми можемо використати в цій ситуації, це передусім посилити безпеку східного флангу шляхом надання більшої кількості систем ППО".

Падіння ракети в Польщі

15 листопада в Польщі пролунав вибух. Дві ракети вдарили по селу Пшеводув, яке розташоване за 10 км від кордону з Україною. "Приліт" зафіксували по місцевій зерносушарці. В результаті загинули дві людини.

Президент США Джо Байден назвав "малоімовірним" запуск ракети, яка призвела до вибухів і загибелі людей у Польщі, з Росії.

Водночас у Польщі підтвердили, що на території країни дійсно впала ракета російського виробництва. Глава польської дипломатії Збігнєв Рау викликав російського посла у Варшаві для пояснень.

Президент Польщі Анжей Дуда заявив, що могла впасти ракета української протиповітряної оборони. Ознак навмисного нападу на країну немає.

Водночас президент України Володимир Зеленський стверджує, що на територію Польщі впала саме російська ракета. Він додав, що у нього навіть немає сумнівів з цього приводу. Зеленський зазначив, що Україна вимагає доказів, які підтвердять те, що саме ракета української ППО вдарила по Польщі.

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