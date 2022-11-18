'Нещасний випадок': Дуда зробив несподівану заяву щодо падіння ракети у Польщі

Дуда зазначив, що ракета була спрямована по території країни ненавмисно / Офіс президента

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що падіння рекети у місті Пшеводов 15 листопада було нещасним випадком. Він зазначив, що в мережі з'являються фейки про інцидент і закликав зберігати серйозність.

Про це повідомляє видання wPolityce.

"У медіапросторі з'являється хибна інформація про події у Пшеводуві. Все свідчить про нещасний випадок. Ракету було не зупинити. Це непростий час для місцевого населення", - сказав Дуда.

Польський президент зазначив, що ракета була спрямована по території країни ненавмисно. За його словами, вона впала через збій певних внутрішніх механізмів, які повинні були спрацювати і знешкодити її.

Дуда додав, що такі події демонструють, наскільки жахлива війна, яку розпочала Росія. "В останні дні внаслідок обстрілів загинуло багато людей. Росія відповідальна за цю війну і Росія відповідальна за всі нещастя, які є результатом цієї війни", - зазначив він.

Падіння ракети в Польщі

15 листопада в Польщі пролунав вибух. Дві ракети вдарили по селу Пшеводув, яке розташоване за 10 км від кордону з Україною. "Приліт" зафіксували по місцевій зерносушарці. В результаті загинули дві людини.

Президент США Джо Байден назвав "малоімовірним" запуск ракети, яка призвела до вибухів і загибелі людей у Польщі, з Росії.

Водночас у Польщі підтвердили, що на території країни дійсно впала ракета російського виробництва. Глава польської дипломатії Збігнєв Рау викликав російського посла у Варшаві для пояснень.

Президент Польщі Анжей Дуда заявив, що могла впасти ракета української протиповітряної оборони. Ознак навмисного нападу на країну немає.

Водночас президент України Володимир Зеленський стверджує, що на територію Польщі впала саме російська ракета. Він додав, що у нього навіть немає сумнівів з цього приводу. Зеленський зазначив, що Україна вимагає доказів, які підтвердять те, що саме ракета української ППО вдарила по Польщі.

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