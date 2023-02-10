"Можуть почати зіткнення армії РФ з білорусами": скільки Путін буде терпіти Лукашенка

Ейдман зазначає, що просто влаштувати переворот в Білорусі і тихо створити там білоруську область Путіну неможливо.

Ігор Ейдман / сайт Кремля, скрін

В інтерв'ю Главреду російський соціолог і публіцист Ігор Ейдман розповів, скільки ще російський диктатор Володимир Путін готовий терпіти метання свого друга Олександра Лукашенка.

"А що Путін може зробити? Теоретично він може спробувати влаштувати переворот за допомогою своїх військ. Але якщо Путін це зробить, то отримає другий фронт. Це, до речі, було б вкрай невигідно Путіну – це була б чергова авантюра, яка б вдарила по ньому самому, а Україні, навпаки, допомогла", - говорить експерт.

За його словами, просто влаштувати переворот в Білорусі і тихо створити там білоруську область РФ неможливо.

"Навіть ті армійські частини, які зараз вимушено лояльні до Лукашенка, в цій ситуації можуть вийти з-під контролю і можуть почати зіткнення російської армії з білорусами. Адже одна справа терпіти гніт власного диктатора, а інша – гніт окупанта. Це - набагато серйозніший виклик", - додав він.

Загроза нападу Росії з Білорусі

Командувач Об'єднаними силами Збройних сил, генерал-лейтенант Сергій Наєв сказав, що у військ України є можливості своєчасно відреагувати на загрозу вторгнення окупантів РФ з Білорусі. Якщо рівень загрози зросте, ЗСУ задіють резерви на проблемних напрямках.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України раніше заявили, що Київ відстежує пересування військ окупанта Росії на території Білорусі. Поки розвідка не фіксує ознак створення там ударного угруповання для нового військового вторгнення в Україну. Імовірність нападу з даного напрямку поки залишається низькою.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни допустили, що новий напад Росії на Україну з Білорусі може статися наприкінці 2023 року. Атака в найближчій перспективі, на думку експертів, виглядає малоймовірною.

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