Лукашенка не судитимуть в Гаазі, з ним розберуться білоруси – експерт про долю білоруського диктатора

Ніякої самостійної ролі Лукашенко не виконує, він навіть не друга скрипка у війні РФ проти України. Тому його можуть судити білоруси.

Лукашенка не судитимуть в Гаазі, з ним розберуться білоруси, вважає Ейдман/ сайт Кремля, скрін

Самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, найімовірніше, не будуть судити у Гаазі. Він також злочинець через своє пособництво диктатору РФ Володимиру Путіну, проте він грає роль навіть не другої скрипки.

Суд над Лукашенком може відбутися у Білорусі. Таку думку висловив російський соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман в інтерв’ю Главреду.

"Я думаю, що суд буде в Білорусі. Тому що, на відміну від Путіна, міжнародні злочини якого набагато масштабніші, ніж внутрішні, у Лукашенка все навпаки. Він, звичайно, теж злочинець через пособництво російській агресії, але він тут грає роль навіть не другої скрипки, а людини, яка в оркестрі грає на куточку. Тобто один раз за всю симфонію стукне по куточку молоточком, ось і вся його робота", – зазначає Ейдман.

Хто такий Ігор Ейдман Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один із найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи.

Оскільки Лукашенко не грає самостійної ролі, його можуть судити самі Білоруси, каже соціолог.

"Лукашенко не грає самостійної ролі, тому його можуть судити білоруси. А Путін і вся його камарилья – це міжнародні злочинці, і я сподіваюся, що їх судитимуть (зараз до цього все йде) у Міжнародному суді в Гаазі", – вважає Ейдман.

Небезпека нападу на Україну з боку Білорусі

Раніше колишній глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж зазначав, що війська Білорусі не готові вступати у війну проти України, навіть за підтримки РФ. Він наголосив, що Олександр Лукашенко не хоче втягуватися у війну, оскільки бачить, що РФ програє.

Військовослужбовець ЗСУ і лідер організації С14 Євген Карась висловив думку, що якщо країна-агресорка Росія все-таки вирішить кинути частину своїх військ у наступ на Україну з Білорусі, нашій державі це навіть може бути вигідно. Адже таке невелике угруповання, яке може піти в атаку з території РБ, буде легко ліквідувати.

Також раніше повідомлялося, що у стосунках між двома диктаторами почався розлад. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відмовив у всіх проханнях Володимиру Путіну і шукає шляхи, щоби налагодити відносини із Заходом. Про це пише Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ.

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