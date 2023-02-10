"Лукашенко - вбивця": Ейдман розповів про майбутнє диктатора після поразки РФ у війні

Білоруси знову піднімуться і цього разу силові структури вже не намагатимуться підтримувати Олександра Лукашенка, вважає Ігор Ейдман.

Путін, Лукашенко / скріншот YouTube

У разі програшу Володимира Путіна в Україні, самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка або вб'ють, або судитимуть.

Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив російський соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман.

За його словами, білоруси знову піднімуться і цього разу силові структури вже не будуть намагатися підтримувати Лукашенка, тому що всі вони абсолютно продажні.

"Лукашенко, фактично, платить їм російськими грошима. І коли вони зрозуміють, що Путіна вже немає, це означатиме, що у Лукашенка теж немає підтримки. Тобто немає тієї скарбниці, з якої він платив своїм карателям. І тоді карателі Лукашенка вже в більшій частині вийдуть з покори, після чого диктатора повалять", - заявив Ейдман.

Хто такий Ігор Ейдман Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи.

За словами соціолога, у Лукашенка є два сценарії:

"Його або вб'ють, або судитимуть. Лукашенко - відвертий злочинець, вбивця, і, природно, він не уникне відплати. Тільки якщо раптом несподівано не помре".

Нагадаємо, екс-керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж заявляв, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко намагається "відбитися" від Путіна і не допустити втягування своїх військ вторгнення в Україну. Вся справа в тому, що він просто не вірить в подальшу "перемогу" диктатора.

Як повідомляв Главред, Парламентська асамблея Ради Європи підтримала рішення про притягнення до відповідальності військово-політичного керівництва РФ і Білорусі за військові злочини проти України-в тому числі і в питанні створення спецтрибуналу і для Володимира Путіна і Олександра Лукашенка.

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