"Мобілізовані в РФ повстануть": Росія свідомо затягує війну і чекає, щоб Захід "здувся" – аналітик

У Кремлі розуміють, що програли війну, але намагаються відтягнути момент провалу. Вони тішать себе останньою надією, що Захід припинить допомагати Україні.

Росія свідомо затягує війну і чекає, щоб Європа "здулася", вважає аналітик/ Міноборони РФ, Facebook

Країна-агресорка Росія не полишає спроб захопити Україну і не шкодує для цього особового складу окупаційної армії. У Кремлі вже розуміють, що вони програли війну, але все одно намагаються продовжувати бойові дії, щоб відтягнути момент їхнього провалу.

Ворог затягує війну, маючи надію на те, що Захід, можливо, колись перестане допомагати українцям. Таку думку висловив військовий аналітик, офіцер запасу Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін в ефірі "24 Каналу".

"Вони розуміють, що за їхньою спиною нема 50% економіки світу, тих, хто передасть GLSDB (авіаційна бомба – ред.), західні літаки, Abrams, Leopard, Stryker і Bradley. Північна Корея та Іран не можуть передати такого озброєння", – зазначає аналітик.

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За словами Левіна, альтернативою для Росії є лише капітуляція.

Хто такий Ігаль Левін Ігаль Левін – старший лейтенант сухопутних військ Армії оборони Ізраїлю, учасник Другої ліванської війни, операції "Литий свинець" та плану одностороннього розмежування; військовий аналітик та співавтор Telegram-каналу Yigal Levin (раніше носив назву Ressentiment), пише Вікіпедія.

Аналітик наголосив, що Україна вдало проводить деокупацію своїх територій, і росіяни це бачать і розуміють.

"Вони намагаються відтягувати момент свого програшу та розгрому. Те, що ми бачили спочатку на північному напрямку, битва за Київ зокрема, Харківська область, Херсон, острів Зміїний. Це не виняток з правил. Це система", – вважає офіцер запасу Армії оборони Ізраїлю.

Також він додав, що Київ зараз розробляє план звільнення Криму. Окупанти розуміють, що Україна буде відвойовувати свої південні території.

Аналітик зазначає, що незрозуміло, де в окупантів "червона лінія" і як довго вони зможуть протриматися на своїй тактиці. Проте в якийсь момент мобілізовані в РФ не витримають і скажуть, що вони не хочуть бути гарматним м’ясом.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося, що РФ може взяти 1-2 невеликих міста на Донбасі, але в цілому провалить наступ. Росія покладала великі надії на новий наступ, але реалії відрізняються від планів окупантів. На Заході вважають, що вони навряд чи зможуть досягти великих успіхів, адже не вирішили свої попередні проблеми. Втім, РФ готова кинути ще більше сил для захоплення територій.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що агресор Росія має за мету захоплення Києва і всієї України. Однак йдеться про стратегічну мету, оскільки в окупантів немає таких ресурсів. Наразі росіяни хочуть окупувати весь Донбас, щоб потім вимагати проведення перемовин.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що, за відчуттями, новий рік в Україні починається не 31 грудня, а 24 лютого. Він зазначив, що, після першої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну почнеться "переможний рік" для нашої держави.

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