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"Хотілки" РФ із захоплення Києва і всієї України: ворог посилить тиск в найближчі місяці - Резніков

15 лютого 2023, 18:55
Захід повинен швидко ухвалювати рішення і постачати озброєння з боєприпасами в потрібній кількості, сказав міністр оборони Олексій Резніков.
Резніков, війська РФ
У окупанта Росії немає ресурсів, щоб захопити Київ і всю Україну - Резніков / Колаж УНІАН, Міноборони РФ

Агресор Росія має за мету захоплення Києва і всієї України. Однак йдеться про стратегічну мету, оскільки в окупантів немає таких ресурсів. Наразі росіяни хочуть окупувати весь Донбас, щоб потім вимагати проведення перемовин. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Під час свого виступу на Kyiv Jewish Forum він розповів про те, що плани окупантів щодо захоплення всієї території України залишаються незмінними. Наразі ворог зосереджений на спробі захоплення Донбасу з метою виходу на "переговорні позиції".

"Стратегічна мета Кремля незмінна - захопити Київ і всю Україну. Однак у них немає ресурсів. Тому їхня тактична мета - захопити Луганську і Донецьку області і вимагати перемовин", - пояснив Резніков задум Москви.

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За його словами, на даний момент лінія фронту з РФ становить приблизно 2500 кілометрів. Ведуться активні бойові дії на півдні та сході. Окупанти посилюють тиск по лінії від півночі Луганської до Вугледара Донецької області.

Сили оборони України продовжують героїчно тримати оборону в Бахмуті.

"Величезні ресурси сконцентровані проти наших захисників в районі Бахмута. Йдуть важкі бої. Ворог несе величезні втрати. Наші воїни героїчно і майстерно тримають оборону. На жаль, у нас теж є втрати. Тому Силам оборони України, всім нашим захисникам і захисницям, потрібна максимальна підтримка", - зазначив Резніков.

За його словами, агресор Росія найближчими місяцями посилить тиск на Україну. Ворог весь час вів приховану мобілізацію, а тепер може публічно оголосити нову хвилю призову на війну.

Міністр переконаний, що Захід готовий підтримувати Київ на довгій дистанції і сподівається на зміну позиції Швейцарії, яка поки що не дозволяє реалізувати постачання боєприпасів для німецьких САУ Гепард.

"Нам важливо, щоб рішення ухвалювалися швидко, а зброя і боєприпаси надавалися в достатній кількості", - підкреслив Олексій Резніков.

Наступ Росії на Донбасі

У ГУР Міноборони раніше заявили, що агресорка РФ не готова піти в широкомасштабний наступ до річниці свого нападу на всю територію України. За даними військової розвідки, у ворога немає стільки ресурсів. Загарбники спробують атакувати в Донецькій і Луганській областях, щоб добитися тактичного просування.

Журналісти The New York Times написали, що Росія збирає десятки тисяч солдатів, щоб спробувати організувати оточення ЗСУ на Донбасі. Для відволікання сил оборони України окупанти можуть спробувати відкрити другий фронт у Харківській та Сумській областях.

В Інституті вивчення війни вважають, що наступ РФ на Донбасі ускладнюється недостатнім рівнем підготовки окупантів. Більшість солдатів - мобілізовані. Морпіхи 155-ї бригади загарбників вже зазнали розгрому від ЗСУ під Вугледаром.

Дивіться відео Главред - боєць ЗСУ Карась пояснив, чому Росія здатна наступати тільки на Донбасі

Війна Росії проти України:

війська Росії Олексій Резніков війна Росії та України
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