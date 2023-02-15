"Найскладніший період у нашому житті": 24 лютого розпочнеться новий рік для України - Зеленський

Попереду ми випробуємо на міцність, але я вважаю, що це був найскладніший період у нашому житті, сказав президент.

Володимир Зеленський / president.gov.ua

15 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що Новий рік в Україні відзначають не 31 грудня.

На прес-конференції після переговорів з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном Зеленський зазначив, що, після першої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну почнеться "переможний рік" для нашої держави.

"Є відчуття, що в Україні 24 лютого починається Новий рік, а не 31 грудня. Віримо, що цей рік буде переможним", – зазначив Зеленський.

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На запитання, з якими почуттями він зустрічає річницю початку повномасштабної російської агресії, український лідер сказав, що минулий рік був найскладнішим роком в історії незалежної України.

"Так, попереду ми випробуємо на міцність, але я вважаю, що це був найскладніший період в нашому житті. І тому в цей день важливо не забути тих, хто стоїть і захищає наші кордони. І тих наших друзів, які були з нами весь цей час", – додав глава держави.

Наступ Росії на Україну

У Головному управлінні розвідки Міноборони України раніше розповіли про те, що агресор Росія не готова до широкомасштабного наступу до річниці великої війни 24 лютого. Згідно з даними військової розвідки, у загарбників немає таких ресурсів. Ворог спробує атакувати на Донбасі для досягнення тактичного просування.

Журналісти The New York Times опублікували матеріал, в якому йшлося про те, що Москва має намір зібрати десятки тисяч солдатів, щоб спробувати організувати оточення Донбасу. При цьому війська РФ можуть відкрити другий фронт у Харківській та Сумській областях.

В Інституті вивчення війни вважають, що наступ окупаційної армії Росії на Донбасі ускладнюється через недостатній рівень підготовки підрозділів загарбників. Більшість кадрів-мобілізовані. Як приклад вони назвали невдалий наступ ворога під Вугледаром, де бійці ЗСУ розбили 155-ту бригаду морської піхоти.

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