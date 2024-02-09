"Поставив себе в один ряд із Гітлером": експерт розніс скандальне інтерв'ю Путіна

Таке інтерв'ю "продати американській публіці навряд чи вдасться", вважає Олександр Палій.

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Олександр Палій прокоментував інтерв'ю Володимира Путіна / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, скріншот

Диктатор Володимир Путін у розмові з американським журналістом Такером Карлсоном раптом почав вихваляти і виправдовувати Адольфа Гітлера, стверджуючи, що той був змушений напасти на Польщу, заявив політичний аналітик, історик Олександр Палій.

"Причому Путін сказав це двічі. І це фактично те ж саме, що він постійно говорить про себе та Україну - мовляв, він був змушений напасти на неї. Отже, Путін сам себе поставив в один ряд із Гітлером", - підкреслив він у колонці на Главреді.

Експерт зазначає, що на Заході ж Гітлер сприймається як абсолютне зло. Тому, коли Путін, розповідаючи про денацифікацію українців, починає вигороджувати Гітлера, це виглядає цілковитим абсурдом.

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"Таке інтерв'ю продати американській публіці навряд чи вдасться. Тим більше, не вдасться йому відбілити Путіна. Швидше, навпаки. З точки зору інтересів Москви, це інтерв'ю просто не повинно було з'являтися в такому вигляді, оскільки воно показує Путіна Заходу абсолютним неадекватом. У цій розмові він постав як людина, яка не просто бреше, а бреше з викрутасами", - вважає він.

Аналітик пише, що одна з найяскравіших сказаних Путіним дурниць полягала в тому, що батько Володимира Зеленського воював у Другу світову війну на фронті, хоча Олександр Зеленський народився 1947 року: "Цікаво, як він зумів повоювати, якщо війна почалася і закінчилася ще до його народження?".

"У відповідях Путіна була маса історичної брехні та невідповідностей. З одного боку, він розповідав, як Росія завзято допомагала Україні на прохання Богдана Хмельницького, а з іншого - як Росія і Польща поділили Україну по Дніпру. Це так виглядає допомога?", - додав Палій.

Раніше в ГУР рознесли нові марення Путіна щодо України. Інтерв'ю Володимира Путіна - це інформаційно-психологічна спецоперація, впевнений Андрій Юсов.

Нагадаємо, напередодні Путін дав інтерв'ю, в якому повторив заїжджені наративи російської пропаганди, включно з тими, що стосуються війни в Україні.

Він звинуватив Україну в небажанні вести переговори, заявив, що Росія "не досягла цілей" у війні проти України, а також що РФ була "змушена взяти Крим під свій захист" у 2014 році.

Раніше російський диктатор Путін заявив, що він нібито готовий до переговорів щодо війни в Україні і хоче таким чином домогтися "вирішення ситуації". Про це господар Кремля сказав в інтерв'ю скандальному американському журналісту Такеру Карлсону, якого в ЗМІ називають "американським Соловйовим".

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