УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Поставив себе в один ряд із Гітлером": експерт розніс скандальне інтерв'ю Путіна

Олексій Тесля
9 лютого 2024, 19:53
Таке інтерв'ю "продати американській публіці навряд чи вдасться", вважає Олександр Палій.
Палий
Олександр Палій прокоментував інтерв'ю Володимира Путіна / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, скріншот

Диктатор Володимир Путін у розмові з американським журналістом Такером Карлсоном раптом почав вихваляти і виправдовувати Адольфа Гітлера, стверджуючи, що той був змушений напасти на Польщу, заявив політичний аналітик, історик Олександр Палій.

"Причому Путін сказав це двічі. І це фактично те ж саме, що він постійно говорить про себе та Україну - мовляв, він був змушений напасти на неї. Отже, Путін сам себе поставив в один ряд із Гітлером", - підкреслив він у колонці на Главреді.

Експерт зазначає, що на Заході ж Гітлер сприймається як абсолютне зло. Тому, коли Путін, розповідаючи про денацифікацію українців, починає вигороджувати Гітлера, це виглядає цілковитим абсурдом.

відео дня

"Таке інтерв'ю продати американській публіці навряд чи вдасться. Тим більше, не вдасться йому відбілити Путіна. Швидше, навпаки. З точки зору інтересів Москви, це інтерв'ю просто не повинно було з'являтися в такому вигляді, оскільки воно показує Путіна Заходу абсолютним неадекватом. У цій розмові він постав як людина, яка не просто бреше, а бреше з викрутасами", - вважає він.

Аналітик пише, що одна з найяскравіших сказаних Путіним дурниць полягала в тому, що батько Володимира Зеленського воював у Другу світову війну на фронті, хоча Олександр Зеленський народився 1947 року: "Цікаво, як він зумів повоювати, якщо війна почалася і закінчилася ще до його народження?".

"У відповідях Путіна була маса історичної брехні та невідповідностей. З одного боку, він розповідав, як Росія завзято допомагала Україні на прохання Богдана Хмельницького, а з іншого - як Росія і Польща поділили Україну по Дніпру. Це так виглядає допомога?", - додав Палій.

Раніше в ГУР рознесли нові марення Путіна щодо України. Інтерв'ю Володимира Путіна - це інформаційно-психологічна спецоперація, впевнений Андрій Юсов.

Нагадаємо, напередодні Путін дав інтерв'ю, в якому повторив заїжджені наративи російської пропаганди, включно з тими, що стосуються війни в Україні.

Він звинуватив Україну в небажанні вести переговори, заявив, що Росія "не досягла цілей" у війні проти України, а також що РФ була "змушена взяти Крим під свій захист" у 2014 році.

Раніше російський диктатор Путін заявив, що він нібито готовий до переговорів щодо війни в Україні і хоче таким чином домогтися "вирішення ситуації". Про це господар Кремля сказав в інтерв'ю скандальному американському журналісту Такеру Карлсону, якого в ЗМІ називають "американським Соловйовим".

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Володимир Путін Олександр Палій
Реклама

Головне за день

"Потрібна зброя і люди": майор розповів, що зміниться після призначення Сирського

"Потрібна зброя і люди": майор розповів, що зміниться після призначення Сирського

21:55 Україна
Зеленський призначив нового начальника Генштабу: що відомо про генерала Баргилевича

Зеленський призначив нового начальника Генштабу: що відомо про генерала Баргилевича

21:18 Україна
Погрожували вбити дружину та дитину загиблого воїна ЗСУ: поліція затримала вимагачів

Погрожували вбити дружину та дитину загиблого воїна ЗСУ: поліція затримала вимагачів

20:59 Україна
Всі головні новини

Останні новини

21:55

"Потрібна зброя і люди": майор розповів, що зміниться після призначення Сирського

21:27

На співачку Йолку накинулася перехожа у Москві

21:18

Зеленський призначив нового начальника Генштабу: що відомо про генерала Баргилевича

21:10

З 1 млн мобілізованих на передовій до 300 тисяч: в ОП назвали завдання Сирського

20:59

Погрожували вбити дружину та дитину загиблого воїна ЗСУ: поліція затримала вимагачів

Без допомоги США Україні загрожує заморозка війни з Росією - МусієнкоБез допомоги США Україні загрожує заморозка війни з Росією - Мусієнко
20:43

РФ вдарила авіабомбами по Сумщині: є загиблі та поранені, багато руйнуваньФото

20:13

Ян "Кенобі". Миру не буде, поки існує РосіяВідеоблоги

20:02

"Звикли до параноїдальних виправдань": Польща жорстко рознесла звинувачення Путіна

19:53

"Поставив себе в один ряд із Гітлером": експерт розніс скандальне інтерв'ю Путіна

Реклама
19:34

Місячний календар на 10 лютого: чому не можна завершувати поточні справи

19:30

Дурниці та історична брехня: що наплів Путін КарлсонуПогляд

19:28

Український військовий трагічно загинув через тиждень після обміну з полону

19:00

"Оновлення і новий підхід": у Конгресі висловилися щодо зміни головкому ЗСУ

18:58

Політолог розповів, як Кремль спробує скористатися відставкою Залужного

18:40

"ЗСУ тримають удар": Мусієнко оцінив ризик захоплення окупантами Часового Яру

18:40

Новий Головком: чим відзначився Сирський?Погляд

18:34

ЗСУ намагаються виконати дві задачі: експерт розкрив критичну ситуацію в Авдіївці

18:18

"Виглядати на 10 років молодше": які маски омолоджують обличчя найкраще

18:10

"Став зрадником": Медведєв істерить через призначення Сирського головкомом ЗСУ

17:53

Конгресмени в Києві: в Україну прибула важлива двопартійна делегація із США

Реклама
17:45

З'явилася реакція ЄС на відставку Залужного

17:43

Серйозна негода йде в Україну: у яких областях повалить дощ зі снігом

17:18

СБУ била дронами відразу по двох НПЗ у РФ: ЗМІ дізналися про удар по важливій установці

17:06

Благодійний вечір боксу SpartaBox за підтримки Favbet зібрав 5 млн грн реклама

17:00

"Барометр ринку праці України 2023. Прогнози на 2024": результати дослідження grc новости компании

16:58

"РФ наступає великими силами": експерт попередив про ризик втрати АвдіївкиВідео

16:55

​"Ми очікуємо на нові рішення": Умєров провів першу робочу нараду з Сирським

16:52

Навіщо натирати ванну грейпфрутом: маловідомий секрет досвідчених господарок

16:13

Працюватимуть цілодобово: Кабмін розширив повноваження ТЦК на час мобілізації

16:10

"Повторив стару брехню": в ЄС жорстко відреагували на інтерв'ю Путіна Карлсону

16:00

Потрібно за 5 секунд знайти помилку на картинці: загадка для найкмітливіших

15:56

Плювався просто на підлогу: Путін зганьбився під час інтерв'ю Карлсону

15:50

Якщо не отримаємо допомогу від США: в Україні можуть підняти податки

15:35

Як очистити чайник, якщо він згорів: спосіб, який виручить кожну господиню

15:19

Перелом у війні: Данілов відреагував на можливу перемогу Трампа на виборах у США

15:19

Блогерка-мільйонниця показала простий рецепт карамелі та розповіла її секрет

15:06

"Геополітичний божевільний": у ГУР рознесли нові марення Путіна щодо України

14:51

5 правил, як робити масаж обличчя самостійно: чудовий спосіб позбутися набряківВідео

14:43

Країна НАТО отримала дані про загрозу нападу Росії: названо терміни

14:38

LOBODA заспівала про свій головний орієнтир у нових реаліях українською мовоюВідео

Реклама
14:13

Стала трансвеститом: Лорак видала черговий маячний пост і нарвалася на критику українців

14:12

"Математичні розрахунки, які працюють" - Мусієнко про термін нового контрнаступу

14:06

РФ атакувала б НАТО ракетами і БПЛА: у США пояснили важливість допомоги Україні

13:53

Вибух на ракетному заводі РФ: в британській розвідці назвали ймовірну причину

13:10

3 способи зробити так, щоб кекси не прилипали до форми: проблему як рукою зніме

13:10

Застосували заборонену зброю: генерал ЗСУ розповів про тривожну ситуацію на фронті

13:09

РФ призупинила штурми під Куп'янськом: у ЗСУ розкрили плани окупантів Путіна

12:20

7 помилок, які не можна робити з електричною плитою: більшість про це не здогадується

12:18

Порошенко може потрапити до Книги рекордів Гіннеса як найуспішніший обвинувачений у держзраді - ЗМІ

12:16

Росіяни пішли ва-банк: експерт оцінив наступ окупантів на 2 ключових напрямках

Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Свята
Церковний календар на 2024 рікЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та город
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти