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До кінця листопада: Зеленський заговорив про підготовку мирного плану

Анна Косик
28 липня 2024, 19:51
159
Для справедливого припинення війни Україні потрібні три голові фактори: терпіння, підтримка і дипломатичний тиск.
Владимир Зеленский, саммит
Зеленський озвучив план дій України для досягнення миру / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що не може реагувати на заклики до припинення вогню до того часу, в той час, як країна-агресор Росія продовжує окуповувати території України. Про це президент розповів в інтерв'ю NHK.

За його словами, набагато ефективнішим було б зберегти єдність США та європейських країн для додаткового тиску, щоб показати Москві відсутність будь-яких шансів на інший розвиток подій.

Саме тому Київ готується розпочати детальні переговори з відповідними країнами щодо територіальної цілісності та інших нагальних питань. Таким чином до кінця листопада має бути створений план дій для миру.

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Окремо український президент прокоментував вплив США на цей та інші важливі процеси у зв'язку з виборами президента у Штатах. Зокрема Зеленський розповів, що під час телефонної розмови запросив Трампа відвідати його країну.

"Ми спілкувалися з його командою. Містер Трамп сказав мені, що він доступний для будь-яких питань, і що я маю його номер телефону", - додав Зеленський.

Також важливою для України, за словами президента, є підтримка Японії, адже це країна, що є представником G7 і надає нам економічку, гуманітарну та технічну допомогу. Зеленський нагадав, що Японія була першою країною поза НАТО, яка підписала угоду про співпрацю у сфері безпеки. Зараз очільник України сподівається на те, що Японія використає свій вплив на інші країни та забезпечить співпрацю на відновлення України.

Хто такий Володимир Зеленський

Зеленський Володимир - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003—2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010—2012).

Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

Досягнення миру в Україні - останні заяви

Нагадаємо, в Китаї заявили про те, що продовжать сприяти початку переговорів між Україною і країною-агресором РФ. Про це глава міністерства закордонних справ КНР Вань І заявив на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Лаосі.

Раніше стало відомо, що чимало країн-партнерів України говорять про можливість переговорів з агресором РФ задля встановлення миру. Однак в ОП називають такий розвиток подій нічим іншим, як можливістю для диктатора Путіна виграти час, щоб зміцнити свою армію та розпочати потенційно більш насильницьку главу у війні.

Напередодні в МЗС заявили, що Україна бажає та готова брати участь у діалозі та переговорах з Росією. Звичайно, переговори мають бути розумними та предметними та спрямованими на досягнення справедливого та міцного миру.

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