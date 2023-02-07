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"Світ без Путіна був би кращим": у Німеччині опустили президента РФ і зробили попередження

7 лютого 2023, 22:38
За його словами, зараз ніхто не знає, що робить Путін, але це не повинно заважати Німеччині разом з її союзниками надавати розумну підтримку Україні.
Німеччина
Німеччина / pixabay

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що світ жив би набагато краще, якби в ньому не було російського диктатора Володимира Путіна.

Німецький міністр сказав, що Україна обов'язково повинна перемогти у війні, пише BILD.

Журналісти поставили запитання міністру, чи був би світ кращим без Путіна – Пісторіус відповів що так.

"Мені це здається, це можна сказати без вагань і компромісів, Так", - сказав Пісторіус.

Він також зазначив, що його не лякає можлива ядерна загроза з боку Росії.

"Мене це не дуже лякає. Одне - те, що відбувається всередині, а інше - те, що відбувається в пропаганді. Зрештою, ніхто з нас не знає, що робить Путін, але це не повинно заважати нам надавати розумну підтримку спільно з нашими союзниками", - підкреслив він.

Танки Leopard 1 і Leopard 2

Нагадаємо, уряд Німеччини схвалив надання Україні 178 бойових сучасних танків Leopard 1. Перша партія такої військової допомоги повинна прибути в нашу країну влітку цього року, інша частина – в 2024 році.

Канцлер ФРН Олаф Шольц під час засідання німецького уряду 25 січня офіційно заявив, що Берлін направить Україні 14 танків Leopard 2. Також Німеччина дозволить іншим країнам реекспорт танків Україні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про кількість танків, які західні партнери незабаром мають намір передати Україні. За його словами, в першій хвилі допомоги від союзників Україна повинна отримати 120-140 сучасних західних танків. За його словами, на сьогодні танкова коаліція налічує вже 12 учасників.

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