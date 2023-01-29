Німеччина малює "червоні лінії": Шольц виступив проти постачань Україні винищувачів

Після ухвалення рішення про передачу Україні Leopard 2 не повинні починатися нові дебати щодо озброєнь, інакше це буде виглядати несерйозно, вважає Олаф Шольц.

Шольц побоюється, що передача Україні F-16 стане кроком до ескалації НАТО з Росією / Колаж Вікіпедія, УНІАН

На Заході наразі не розглядають питання передачі Україні винищувачів. Треба утримуватися від підвищення ставок, коли мова йде про озброєння. Не можна допустити, щоб війна РФ проти України перетворилася на війну Росії з НАТО. До того ж нові дебати в німецькому суспільстві з питань озброєнь можуть виглядати несерйозно. Про це заявив федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц.

В інтерв'ю Tagesspiegel він сказав про те, що країни західного світу поки що не розглядають питання передачі Україні винищувачів. На думку канцлера, німецькому суспільству навряд чи потрібні нові дебати, аналогічні тим, які були щодо постачань Києву танків Leopard 2.

"Якщо відразу після ухвалення рішення в Німеччині (постачання танків Leopard 2) починаються чергові дебати, – це виглядає не дуже серйозно і підриває довіру громадян до рішень уряду", - сказав Шольц і закликав утримуватися від підвищення ставок в ситуації з наданням озброєнь.

Також він додав, що канцлер повинен зробити все, щоб війна проти України не стала війною РФ і НАТО.

"Канцлер Німеччини, який серйозно ставиться до своєї присяги, повинен зробити все, щоб війна Росії проти України не перетворилася на війну між Росією і НАТО", - підкреслив Олаф Шольц.

Плани щодо постачання Україні винищувачів F-16

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше натякнув, що Україна незабаром може отримати винищувачі F-16. На своїй сторінці в Facebook він опублікував відеоролик з літаком і підписом "Незабаром в небі України".

Як повідомляло американське видання Politico, військові чиновники підштовхують Пентагон до ухвалення рішення про постачання Україні винищувачів F-16.

Інше джерело повідомило, що США знадобляться тижні, щоб вирішити питання з постачанням Україні власних літаків і схвалення передачі винищувачів іншими країнами. При цьому в Міноборони США і на неофіційному рівні не виключили передачі Києву F-16.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що Україні в перспективі потрібно повністю замінити свій парк радянських літаків на американські винищувачі F-16. За його словами, ЗС планують створити мінімум 5 повітряних бригад.

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