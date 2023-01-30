glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Безглузді прохання": Шольц розлютився на політиків у Німеччині за заклики дати Україні винищувачі

30 січня 2023, 15:24
Німецькі політики, які закликають дати винищувачі Україні, використовують цю тему заради політичної боротьби, а не задля допомоги Києву, вважає Олаф Шольц.
Шольц, ф-16, F-16
Позиція уряду Німеччини щодо F-16 для України не змінилася - Шольц / Колаж Вікіпедія, УНІАН

Уряд Німеччини, як і раніше, виступає проти постачань винищувачів Україні. Дебати щодо цього питання слід припинити. Німецькі політики використовують тему з постачаннями бойових літаків не для того, щоб реально допомогти Києву. Тема використовується у політичній боротьбі. Кабмін ФРН відкинув такі "безглузді прохання". Про це заявив канцлер Олаф Шольц.

Як повідомляє Spiegel, коментуючи дискусії в німецькому політикумі про можливість поставити Україні винищувачі, він сказав, що питання потрібно обговорювати серйозно, а не намагатися використовувати цю тему для отримання більш виграшних політичних позицій.

"На перший план виходять внутрішньополітичні мотиви замість підтримки України", - вважає Шольц.

За словами канцлера, питання щодо постачання озброєнь потрібно обговорювати раціонально. Прохання про надання Україні винищувачів він назвав "безглуздими".

"Такі ж безглузді прохання, як розгортання сухопутних військ, були відхилені. Про це зараз все сказано, в тому числі і мною", - додав канцлер ФРН.

Німецькі журналісти підкреслили, що канцлер Шольц виглядав роздратованим в момент, коли відповідав на питання щодо можливості постачань винищувачів Україні.

Винищувачі F-16 для України

Польський глава уряду Матеуш Моравецький зробив заяву про те, що Варшава буде готова передати Україні винищувачі F-16.

За словами прем'єра, рішення ухвалять, швидше за все, в координації з країнами-партнерами з НАТО.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що на наступній зустрічі в Рамштайні, яка повинна відбутися в середині лютого, буде обговорюватися питання авіації для України - військових літаків і вертольотів. Швидше за все, Києву дадуть винищувачі F-16C/D.

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат зазначив, що Україна в майбутньому планує повністю оновити парк військових літаків. Радянські машини замінять на винищувачі F-16. Повітряні сили вивчають варіант створення мінімум 5 повітряних бригад.

Дивіться відео Главред - Роман Світан розповів, коли Україна отримає винищувачі F-16

Танки Leopard 2 для України:

новини Німеччини F-16 Олаф Шольц
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

15:31

У чому найкраще робити каву: 5 способів, які підкорять всіх кавоманів

15:24

"Безглузді прохання": Шольц розлютився на політиків у Німеччині за заклики дати Україні винищувачіВідео

15:11

Телеведуча Міла Єремєєва розповіла, що зараз відбувається з Олегом ВинникомВідео

15:03

1xBet, який намагався вийти на ринок України, визнаний банкрутом в Гаазі через невиплату гравцям

14:58

"Почнуть реальне бомбардування": астролог назвала найнебезпечніші міста цього тижняВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

14:54

"Навіть з хімієтерапією вмирають": лікар розповів про ймовірний діагноз ПутінаВідео

14:51

Росія скоро піде у наступ: окупанти атакуватимуть одразу дві області - МусієнкоВідео

14:51

Неймовірний пиріг до чаю Райська насолода: рецепт, який підкорив мільйони господиньВідео

14:26

Коли Україна отримає F-16 і скільки їх потрібно, щоб ЗСУ наступали: Світан зробив прогнозВідео

Реклама
14:18

"Прояв істерії": експерт розвінчав ганебний фейк РФ про танки Леопард для УкраїниВідео

14:08

Jerry Heil відповіла, чи готова взяти участь у шоу "Холостячка"

13:59

"Дуже незручна ситуація": Пєсков спробував виправдати Путіна за погрози Джонсону ракетами

13:50

Померла "Уенздей Аддамс" з оригінального серіалу - американська акторка Ліза ЛорінгВідео

13:35

Загадка радянських будинків: чому в СРСР дзеркала вішали біля стелі

13:30

Війська РФ поспішають з наступом на Україну, наприкінці весни буде пізно - командувач ЗС ЛитвиВідео

13:28

В Україні видають повістки нового зразка: що загрожує за неявку до військкоматуВідео

13:21

Польща готова передати Україні винищувачі F-16 - прем'єр-міністр МоравецькийВідео

13:02

Службовець у ЗСУ Дмитро Дікусар порушив трьохмісячне мовчання - показав, як його змінила війна

13:00

Гороскоп на завтра 31 січня 2023: Близнюкам - енергійність, Дівам - спокій, а Козерогам - робота

12:58

"Розвалиться вся Росія": Кочетков пояснив, чого найбільше бояться в КремліВідео

Реклама
12:49

Дружина невиліковно хворого Брюса Вілліса показала милі фото з їхньої прогулянкиВідео

12:48

ЗСУ знищили бронемашину з шістьма ФСБ-шниками: в живих залишився тільки один розвідник

12:41

Путін "злив" військові об'єкти Ірану в обмін на ліки від раку - ЗМІ

12:36

РФ є чим наступати, "заліза" вистачає: експерт дав тривожний прогнозВідео

12:10

Винищувачі Заходу на голову вище російських "сушок": Світан розповів про бойову могутність F-16Відео

12:10

На 3 знаки Зодіаку у 2023 році обрушиться ураган змін: кому чекати дивовижних сюрпризів доліВідео

11:59

Пропагандистку НТВ зґвалтували, оператора побили: кадирівці покуражилися в МелітополіВідео

11:58

Гайдая хочуть звільнити з посади голови Луганської ОДА та відправити до Казахстану - ЗМІ

11:44

Україна не буде в безпеці, поки Крим в руках Росії - генерал Бен ХоджесВідео

11:32

10 ознак, що він більше не любить: що з цим робитиВідео

11:28

Загроза масованої атаки ракетами та дронами: РФ готова завдати точкового ударуВідео

11:24

Чистки у Кабміні: 8 міністрів можуть залишитися без посад - ЗМІ

11:23

"Зла мумія з фільму жахів": засушену путіністку Долину женуть зі сцени відкритим текстом

11:11

Калюжки і купки в капцях залишаться в минулому: як привчити кота до лотка і унітазу

11:02

Нова хвиля мобілізації для наступу на Україну: у розвідці Британії розкрили плани Росії

10:54

85-річний ведучий У світі тварин Микола Дроздов потрапив до реанімації після страшної травми

10:50

РФ "більше не буде принижена": перед вторгненням в Україну Герасимов погрожував ВоллесуВідео

10:30

"Твій дім тепер Росія": Повалій розповіла, як вивозила маму з КиєваВідео

10:19

Україна хоче вступити до ЄС упродовж двох років - ШмигальВідео

10:09

На Україну очікує "авіаційний" Рамштайн, Захід надасть винищувачі F-16C/D - СвітанВідео

Реклама
09:54

Правда чи міф: чому люди ставлять кактус біля комп'ютера

09:41

Якими будуть відносини Києва та Москви після перемоги України - прогноз БудановаВідео

09:30

Українським військовослужбовцям пропонують безкоштовно зберігати свою кріоконсервовану сперму новости компании

09:07

Від Саші Білого не залишилося і сліду: 49-річний Безруков вразив постарілим виглядом

09:00

Україна навесні отримає F-16, ЗСУ почнуть зачистку Криму з повномасштабним наступом – СвітанВідео

08:56

Контрнаступ ЗСУ через затримку танків може бути перенесено на кінець весни-початок літа - ISWВідео

08:55

Танки Abrams доставлять в Україну наприкінці 2023 року – WP

08:41

"Далі війна буде безглуздою": Жданов назвав основну мету для ЗСУ

08:16

Війна і запаси титану в Україні: про публікацію NewsweekПогляд

08:07

Україна переможе РФ так само, як Давид переміг Голіафа - Буданов

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Гороскоп
Гороскоп таро на тижденьГороскоп на тижденьГороскоп на завтра
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти