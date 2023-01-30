"Безглузді прохання": Шольц розлютився на політиків у Німеччині за заклики дати Україні винищувачі

Уряд Німеччини, як і раніше, виступає проти постачань винищувачів Україні. Дебати щодо цього питання слід припинити. Німецькі політики використовують тему з постачаннями бойових літаків не для того, щоб реально допомогти Києву. Тема використовується у політичній боротьбі. Кабмін ФРН відкинув такі "безглузді прохання". Про це заявив канцлер Олаф Шольц.
Як повідомляє Spiegel, коментуючи дискусії в німецькому політикумі про можливість поставити Україні винищувачі, він сказав, що питання потрібно обговорювати серйозно, а не намагатися використовувати цю тему для отримання більш виграшних політичних позицій.
"На перший план виходять внутрішньополітичні мотиви замість підтримки України", - вважає Шольц.
За словами канцлера, питання щодо постачання озброєнь потрібно обговорювати раціонально. Прохання про надання Україні винищувачів він назвав "безглуздими".
"Такі ж безглузді прохання, як розгортання сухопутних військ, були відхилені. Про це зараз все сказано, в тому числі і мною", - додав канцлер ФРН.
Німецькі журналісти підкреслили, що канцлер Шольц виглядав роздратованим в момент, коли відповідав на питання щодо можливості постачань винищувачів Україні.
Винищувачі F-16 для України
Польський глава уряду Матеуш Моравецький зробив заяву про те, що Варшава буде готова передати Україні винищувачі F-16.
За словами прем'єра, рішення ухвалять, швидше за все, в координації з країнами-партнерами з НАТО.
Військовий експерт Роман Світан вважає, що на наступній зустрічі в Рамштайні, яка повинна відбутися в середині лютого, буде обговорюватися питання авіації для України - військових літаків і вертольотів. Швидше за все, Києву дадуть винищувачі F-16C/D.
Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат зазначив, що Україна в майбутньому планує повністю оновити парк військових літаків. Радянські машини замінять на винищувачі F-16. Повітряні сили вивчають варіант створення мінімум 5 повітряних бригад.
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