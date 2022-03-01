Польща запропонувала ЄС відмовитися від російського вугілля

Польща закликала ЄС ввести ембарго на російське вугілля / УНІАН

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту до Брюсселя запропонував Євросоюзу ввести ембарго на російське вугілля.

"Ми хочемо зупинити війну, зупинити агресора. Ми можемо зробити це тільки за допомогою санкцій. Російська економка отримала сильний удар, величезний збиток. Але не потрібно обманюватися: та ж економіка також харчується за рахунок твердої валюти щодня, продаючи вугілля і газ", - обґрунтував свою пропозицію Моравецький.

Ембарго на російське вугілля, на думку політика, зменшить доходи РФ, які країна-агресор не зможе витратити на війну з Україною.

До слова, за даними на 2020 рік, Росія була найбільшим постачальником твердого палива для ЄС, і імпортувала понад 49%. Найбільшими споживачами російського вугілля були Польща (43%) та Німеччина (22%).

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