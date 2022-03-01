За військовий провал і правду про війну в Україні: путінський режим став блокувати телеканали

Блокування телеканалів / pixabay

Генпрокуратура Росії зажадала заблокувати телеканал Дождь і радіостанцію Ехо Москви.

Як повідомляють, доступ до сайтів обмежений за публікацію нібито "неправдивих відомостей про дії російських військових в рамках спеціальної операції із захисту "ДНР" і "ЛНР".

Також у Генпрокуратурі вважають, що на сайтах даних ЗМІ нібито розміщувалася інформація із закликами до екстремістської діяльності та насильства.

Крім того, мова йде про нібито неправдиву інформацію "щодо дій російських військовослужбовців в рамках проведення спеціальної операції із захисту ДНР і ЛНР".

Тим часом, за словами головного редактора Ехо Москви Олексія Венедиктова, радіостанція не отримувала повідомлень про претензії Генпрокуратури. Також він упевнений, що Редакція не допускала порушень закону.

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Перед цим в РФ відключили новинний сайт Сибіру Тайга.Інфо, незалежний студентський журнал DOXA, Інтернет-агентство новин ТВ2. Новини Томська і Сибір і ряд інших.

З 28 лютого в Росії заблоковані сайти Теперішнього часу, Крим.Реалії і New Times.

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