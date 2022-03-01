У РФ погрожують заблокувати Вікіпедію за статтю про війну проти України

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У Росії погрожують заблокувати онлайн-енциклопедію Вікіпедія через статтю про війну РФ проти України.

Відповідне попередження Роскомнадзор направив сервісу Вікіпедія. В документі міститься погроза блокування Вікіпедії на території РФ через статтю про вторгнення в Україну.

"Роскомнагляд направив повідомлення від Генпрокуратури із погрозою блокування Вікіпедії за статтю "Вторгнення Росії в Україну (2022)", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що сервіс не збирається видаляти статтю, оскільки вона все ще доступна. У той же час Вікіпедія поділилася з фоловерами способами обходу ймовірного блокування.

Україна не піде на територіальний розділ держави. У Києва є три умови-припинення війни, зупинка вогню і виведення російських військ. За жодних варіантів не розглядається можливість перебування на території Української держави військових підрозділів агресора. Про це заявив радник керівника офісу президента Олексій Арестович.

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Він сказав про те, що у Києва є три умови по завершенню російсько-українського військового конфлікту.

"Наші Умови прості... загальний тренд такий: припинення війни, припинення вогню і виведення військ", - зазначив Арестович.