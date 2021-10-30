У Грузії на виборах побили опозиціонера

У Грузії побили опозиціонера / facebook.com/Nika.Melia5

Поруч з однією з виборчих дільниць Тбілісі напали на кандидата в мери столиці Грузії Ніка Мелія. Один з невідомих підбіг до опозиціонера зі спини і вдарив, повідомляє видання Ехо Кавказу.

Інцидент стався після відключення електроенергії на виборчій дільниці №71 в Тбілісі. Незадовго до відключення, спостерігач опозиційної партії Єдиний національний рух Георгій Оніані помітив вкидання бюлетенів до урни.

До відділку прибув кандидат в мери і голова опозиції Ніка Мелія, а також один з лідерів правлячої партії Грузинська мрія Бека Давітуліні. Після цього ситуація загострилася, невідомі вигукували образливі гасла на адресу Мелія, а один з них підбіг зі спини до нього і вдарив.

читайте такожГрузія "здала" Зеленського через арешт Саакашвілі

Затримання Саакашвілі в Грузії

Політика заарештували в Тбілісі 1 жовтня, за день до місцевих виборів, в яких бере участь заснована ним партія. Експрезидента Грузії посадили в колонію у Руставі для відбування винесеного йому на батьківщині заочного вироку.

Реклама

Напередодні з'явилася інформація, що стан Міхеїла Саакашвілі сильно погіршився у в'язниці після оголошення голодовки. Як повідомила представник" ЕНД " Анна Цитлідзе, арештант сильно схуд і ледь пересувається.

Тим часом його прихильники 14 жовтня вийшли на вулиці Тбілісі. Понад 50 000 осіб вимагали випустити Саакашвілі, проте мітинг завершився мирно