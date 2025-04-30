"Це непростий час": Путін визнав присутність ЗСУ в Курській області

Днями раніше, в Москві стверджували, що росіяни повністю вибили ЗСУ з Курської області.

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Путін зробив заяву про ситуацію в Курській області / Колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України, kremlin.ru

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Путін визнав, що на Курщині залишаються українські військові

За словами російського диктатора, ЗСУ нібито пропонують здатися в полон

Російський диктатор Володимир Путін визнав, що в Курській області все ще присутні українські захисники. Відповідну заяву він зробив під час чергового пропагандистського заходу, цитує британський мовник.

Окупантам ніяк не вдається вибити ЗСУ, попри всі заяви російських воєначальників. Тим часом Путін стверджує, що українські воїни, що залишаються на Курщині, сидять "по щілинах у підвалах".

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"Це непростий час, та він не закінчився. Так, вибили з Курської області супротивника, але там ще по щілинах, у підвалах якихось сидять. Ми чуємо, чого кажуть – там просять евакуації", - розповів диктатор.

Військовий злочинець додав, що не хоче вдаватися в деталі Курської операції. Однак заявив, що залишилися лише "розрізнені групи" українців.

"Евакуюватися неможливо. Це розрізнені групи по 2–3 людини, сидять десь у лісосмугах, повністю ізольовані. До речі, їм навіть пропонують здатися", - зауважив диктатор РФ.

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Як писав Главред, 26 квітня в країні-агресорі Росії оголосили про "повне звільнення" Курської області. Зокрема, таку інформацію озвучив Путіну начальник Генштабу РФ Герасимов.

У Генеральному штабі ЗСУ уточнили, що ЗСУ продовжують вести бої на Курщині. Відомо, що на ранок 27 квітня зона контролю Сил оборони в Курській області зменшилася більш ніж на 10 квадратних кілометрів.

Нагадаємо, раніше ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман сказав, що війська РФ отримали наказ до 9 травня витіснити Сили оборони з Курської області.

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Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня 2024 року перетнули українсько-російський кордон і розпочали бойові дії в Курській області. На певному етапі операції Сили оборони України контролювали понад 82 населених пункти. Прорив углиб російської території становив понад 35 кілометрів. Пізніше російські війська відновили контроль над частиною втрачених районів на Курщині. Цілі ЗСУ - відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають.

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