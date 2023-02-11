Прем'єр Грузії звинуватив Україну в спробі втягнути Тбілісі у війну з РФ

Він заявив, нібито українська влада хоче перекинути війну на територію Грузії.

Прем'єр Грузії звинуватив Україну в тому, що вона нібито хоче втягнути Тбілісі у війну з РФ/ УНІАН, 36 ОМБП ім. контр-адмірала Михайла Белінського

Грузинський прем’єр-міністр Іраклій Гарібашвілі заявив, що Україна нібито хоче, щоб війна з Росією перекинулася ще й на територію Грузії.

Він вважає, начебто українська влада намагається відкрити другий фронт і втягнути Грузію у війну. Про це пише Грузія Online.

"Спроби того, щоб цей конфлікт якось перейшов до нашої країни, на жаль, не припиняються. Ми безпосередньо чули заяви української влади на цю тему. Їхньою метою було відкриття "другого фронту", – сказав Гарібашвілі.

При цьому грузинський прем’єр зазначив, нібито влада України саме з цієї метою раніше відправила у Грузію Міхеїла Саакашвілі.

У той же час Гарібашвілі побажав Україні миру, закінчення цієї війни і повернення територій, а український народ він назвав "дружнім".

Відносини Києва і Тбілісі під час війни України проти РФ

Раніше повідомлялося, що Україна просила у Грузії поставити зброю і боєприпаси, проте там відмовилися надавати військову допомогу. У Грузії вважають, що Київ нібито хоче, щоб Грузія виступила у війні "в якості сторони".

Пізніше стало відомо, що офіційний Київ після повномасштабного нападу Росії просив у Грузії передати зенітні ракетні комплекси Бук, які були віддані Тбілісі в 2008 році, коли була російсько-грузинська війна. Також Україна просила і ПТРК Javelin. Однак Тбілісі відмовився надавати будь-яку військову допомогу українській державі.

Нагадаємо, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що майбутня мирна угода за підсумками завершення війни Росії проти України має включати припинення окупації Москвою грузинських територій – Абхазії та Південної Осетії. У відповідь секретар РНБО Олексій Данілов розкритикував грузинську владу за небажання працювати разом з Україною та закликав відпустити українського громадянина Михайла Саакашвілі.

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