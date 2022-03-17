Макрон закликав Європу бути готовою до можливої війни

Еммануель Макрон / УНІАН

Президент Франції Еммануель Макрон припустив можливий військовий конфлікт у Європі і закликав посилити інвестиції в збройні сили. За його словами, французька армія - єдина повноцінна армія в європейських країнах.

У ефірі BFM TV він сказав про те, що Європі слід бути готовою до того, що на континенті може статися військовий конфлікт, причому з активними бойовими діями.

"Наші сили - єдина повноцінна армія на європейському континенті. Нам потрібно збільшити інвестиції, щоб бути готовими до можливого збройного конфлікту високої інтенсивності, який може розпочатися на нашому континенті", - підкреслив Макрон.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни Альянсу одноголосно відмовилися закривати повітряний простір над Україною або розміщувати свої війська на українській території. Держави побоюються прямого військового зіткнення з Росією.

Раніше американська дипломатка, тимчасова повірена США у справах України Крістіна Квін розповіла про те, що Захід, в умовах відмови країн військово-політичного блоку закривати небо над Україною, вивчає можливість надання Києву літаків і засобів протиповітряної оборони, щоб українська держава сама вирішила це питання.