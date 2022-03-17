УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Макрон закликав Європу бути готовою до можливої війни

17 березня 2022, 18:21

Тільки армія Франції є єдиною повноцінною військовою силою у Європі, стверджує Еммануель Макрон.

Макрон
Еммануель Макрон / УНІАН

Президент Франції Еммануель Макрон припустив можливий військовий конфлікт у Європі і закликав посилити інвестиції в збройні сили. За його словами, французька армія - єдина повноцінна армія в європейських країнах.

У ефірі BFM TV він сказав про те, що Європі слід бути готовою до того, що на континенті може статися військовий конфлікт, причому з активними бойовими діями.

"Наші сили - єдина повноцінна армія на європейському континенті. Нам потрібно збільшити інвестиції, щоб бути готовими до можливого збройного конфлікту високої інтенсивності, який може розпочатися на нашому континенті", - підкреслив Макрон.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни Альянсу одноголосно відмовилися закривати повітряний простір над Україною або розміщувати свої війська на українській території. Держави побоюються прямого військового зіткнення з Росією.

Раніше американська дипломатка, тимчасова повірена США у справах України Крістіна Квін розповіла про те, що Захід, в умовах відмови країн військово-політичного блоку закривати небо над Україною, вивчає можливість надання Києву літаків і засобів протиповітряної оборони, щоб українська держава сама вирішила це питання.

viber
Европа Еммануель Макрон новини Франції
Реклама
Популярне
Суд ООН зобов'язав РФ зупинити війну проти України: Зеленський попередив Москву про ізоляціюСуд ООН зобов'язав РФ зупинити війну проти України: Зеленський попередив Москву про ізоляцію Скільки ще буде війна: астролог склала гороскоп для України і назвала дату загостренняСкільки ще буде війна: астролог склала гороскоп для України і назвала дату загострення Коли завершиться війна і додому повернуться біженці: астропсихолог назвала точну датуКоли завершиться війна і додому повернуться біженці: астропсихолог назвала точну дату Під Києвом ЗСУ збили чотири літаки РФ, які летіли бомбити захисників УкраїниПід Києвом ЗСУ збили чотири літаки РФ, які летіли бомбити захисників України Коли закінчиться війна в Україні: російський соціолог розповів, що зупинить ПутінаКоли закінчиться війна в Україні: російський соціолог розповів, що зупинить Путіна

Останні новини

18:46

У Білорусі порушили кримінальну справу проти Арестовича

18:25

Війська Путіна в Києві вбили відому українську актрисуВідео

18:21

Макрон закликав Європу бути готовою до можливої війни

18:10

"Не було часу відповідати": Лобода жорстко висловилася про зміну українського громадянстваВідео

18:03

Чотири перемоги України: чому імперія зла стала ще слабшою за один деньПогляд

Реклама
17:42

"Не знаю як жити": співвласник Альфа Банку львів'янин Фрідман заплакав через ПутінаВідео

17:39

Швидкі рецепти в мультиварці: 5 неймовірно смачних страв за 20 хвилинВідео

17:15

Крим і Донбас - ключовий момент договору України і РФ: у Зеленського заявили про пошук формули

17:00

Червоний Хрест організовуватиме гуманітарні коридори для доставки допомоги та евакуації цивільного населення, - Офіс Президента

17:00

Чому Стара Європа боїться приймати Україну в ЄС і НАТОПогляд

16:52

"Ми кинули виклик Путіну": Британія визнала свою головну помилку щодо глави РФВідео

16:50

УЗ за 3 воєнних тижні перевезла майже 1 тис. вагонів допомоги

16:30

"За витік інформації": ФСБ затримало заступника директора Росгвардії - журналістВідео

16:30

"Путіна зупинить тільки сила": Україна і Захід готують нову концепцію світової безпеки

16:19

Зустріч Зеленського і Путіна може відбутися в найближчі тижні - ПодолякВідео

15:56

Арестович назвав терміни закінчення боїв і озвучив найбільшу небезпеку для українців з боку РФВідео

15:34

"Тотальна рейкова війна": Арестович закликав українців до нового способу боротьби з окупантами

15:32

Лукашенко заявив, що Зеленський повинен прийняти пропозицію "миру" від ПутінаВідео

15:15

Німеччина виступила проти України в НАТО і затягує вступ до ЄС: Зеленський розніс Берлін

14:56

Російський правозахисник назвав єдиний варіант для перемоги України у війніВідео

Реклама
14:53

"Починаю хвилюватися за Антоніо Бандераса": Остапчук висміяв "тупість" Кадирова

14:29

Українських артистів закликали відмовитися від нагород країни-окупанта

14:27

Прикмети на 18 березня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

14:24

Росія все більше занурюється у мракобіссяПогляд

14:18

Бомбосховище під маріупольським театром витримало удар: з-під завалів вибираються люди-омбудсмен Денисова

13:58

Україна з Кримом і Донбасом: Арестович назвав дві головні умови на перемовини з Росією

13:55

Як полегшити зубний біль в домашніх умовах

13:52

Коли в Україні закінчиться війна і помре Путін: астролог назвала датиВідео

13:32

Удари по мирних і в'язкі бої: розкрита тактина ПутінаВідео

13:29

Третя світова вже могла розпочатися: ніхто не знає, що буде, якщо Україна не вистоїть - Зеленський

13:10

"Будемо бити до останнього подиху": на Херсонщині місцеві жителі знищили півколони техніки окупантів

12:57

Дочки Путіна: хто вони, де живуть і чим займаютьсяВідео

12:51

"Сценарій України" для Боснії: Росія пригрозила країні війною, якщо вона піде до НАТО

12:22

Агресори хочуть українські кулі, щоб стріляти собі в ноги і потрапити в лікарню: перехоплення розмови

12:13

Маріуполь чи Харків - міста для трибуналу над РФ: Латвія закликала покарати Москву

11:45

Маріуполь знищений бомбами агресорів на 80-90% - заступник мера міста

11:43

"Там це називають фейком": Дмитро Комаров показав нелюдські злочини Росії в УкраїніВідео

11:18

Україна б'ється за свій народ, будьте лідером: Зеленський різко звернувся до ФРН і особисто ШольцаВідео

11:15

"Віддай український паспорт": Осадча послала MARUV слідом за російським військовим кораблем

11:07

Російський вождь втратив країну - попереду розпродажПогляд

Реклама
11:06

Україна закликає країни ЄС заблокувати торгівлю з росією – Кубраков

10:46

Вторгнення РФ в Україну застопорилося на всіх фронтах - британська розвідка

10:44

ЗСУ знищують авіацію РФ: окупанти у війні з Україною втратили третину своїх літаків

10:40

"Я ненавиджу букву Z": Андрій Бедняков заявив про готовність відбудовувати рідний Маріуполь

10:32

Центр дитячої кардіології і кардіохірургії Києва евакуювали до Львова

10:17

"Перетворять на слабку, залежну і розчленять": Путін пофантазував про загрози для Росії

09:59

Українець "поховав" дружину, щоб втекти від військової служби

09:31

Що взяти з собою брати в бомбосховище: лікар-терапевт назвала список ліків

09:26

Агресори знали, що скидають бомби на дітей: з'явилося супутникове фото драмтеатру в Маріуполі

09:05

Хто вийде переможцем із війни в УкраїніПогляд

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти