"Бояться Росії - ось і все": Зеленський розкритикував Макрона і Німеччину через позицію щодо війни

Володимир Зеленський / Офіс президента України ОПУ

Лідери європейських країн, такі як президент Франції Еммануель Макрон, бояться Росії, тому не готові надавати Україні військову допомогу. Німеччина розглядає відносини з Москвою з позиції економіки, вони можуть допомогти тільки у тому випадку, якщо на них чиниться тиск всередині країни. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

У інтерв'ю The Economist він сказав про те, що у Берліна давні відносини з Москвою, німецька держава розглядає відносини з РФ з точки зору економіки. Вони можуть надати допомогу, якщо на них тиснуть всередині країни, але і зупиняться, коли побачать, що їх прикладених сил достатньо.

"У них є давні відносини з Росією, і вони дивляться на ситуацію через призму економіки. Вони можуть допомогти, якщо на них чиниться тиск всередині країни, і вони можуть зупинитися, коли побачать, що того, що вони зробили, достатньо", - зазначив глава держави.

У відповідь на запитання журналіста про те, чому такі європейські лідери, як президент Франції Макрон, не хочуть постачати Україні військову допомогу, щоб допомогти Києву перемогти Москву, він сказав, що у них присутній страх перед Росією.

"Вони бояться Росії. Ось і все", - підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що Україні потрібна необмежена військова допомога, оскільки Росія застосовує проти держави весь свій збройний арсенал.