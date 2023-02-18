Макрон викрив Путіна у брехні через ПВК Вагнер і закликав дати ЗСУ зброю для наступу

Перемовини з агресором Росією потрібно проводити тільки після того, як Україна здобуде перемогу у війні, сказав президент Франції Еммануель Макрон.

Путін збрехав, коли сказав, що Москва не пов'язана з ПВК Вагнером - Макрон / Колаж УНІАН, скріншот YouTube

Директор країни-окупанта РФ Володимир Путін збрехав, коли казав, що Москва не контролює ПВК Вагнера. Війна проти України показала: бойовики – "неомафіозний" інструмент Москви. Говорити з Росією потрібно буде тільки після перемоги Києва. ЗСУ слід дати більше зброї, щоб вони змогли піти в контрнаступ. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Як повідомляє Politico, глава Франції розповів про те, що Путін під час торішньої розмови збрехав йому, коли заявив про відсутність зв'язку між офіційною Москвою і ПВК Вагнера. Війна проти України довела протилежне.

"Це означає, що Москва визнала, що Вагнер був явним, прямим, військово-дипломатичним, неомафіозним агентом Росії в усьому світі", - зазначив Макрон під час свого виступу на Мюнхенській конференції.

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Що стосується "перемовин" з Росією, він сказав, що наразі не час для діалогу з країною-окупантом. Потрібно посилити підтримку армії України, щоб вона змогла перейти до контрнаступальної операції.

Також Еммануель Макрон підкреслив, що коли Україна здобуде перемогу над Росією, почнуться перемовини на умовах Києва. Українська держава, Європа і Росія домовлятимуться про "недосконалий баланс" на континенті. Про що конкретно буде діалог, міркувати поки зарано.

Контрнаступ ЗСУ

Міністр оборони Олексій Резніков раніше заявив, що контрнаступальна операція армії України щодо звільнення своїх територій може розпочатися за декілька місяців.

За його словами, бійці ЗСУ, які навчаються управлінню військовою технікою Заходу, повинні будуть підготуватися наступальним діям.

Військовий оглядач Олексій Арестович припустив, що контрнаступ ЗСУ може початися раніше, ніж багато хто вважає. Рішення буде ухвалено Генштабом. Після перемоги у війні Україна вступить до НАТО.

Колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий сказав, що точної дати контрнаступу сил оборони України не знає навіть Генштаб. Втім, він висловив надію, що до травня-червня ЗСУ вдасться перехопити в окупантів ініціативу на полі бою.

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