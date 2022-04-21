Вимагали зізнатися, що він з Азова: у Маріуполі окупанти тиждень катували студента струмом

Громадянин Азербайджану Гусейн Абдуллаєв потрапив у полон 17 березня при спробі покинути місто. Його затримали на одному з блокпостів неподалік Бердянська.
Російські окупанти продовжують здійснювати військові злочини в Україні. У Маріуполі путінські загарбники катували студента третього курсу Маріупольського державного університету Гусейна Абдуллаєва. На щастя, хлопець вижив і розповів історію з полону.
Росіяни знущаються не лише з українців, а й з громадян інших країн, розповіла уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова у своєму Telegram-каналі.
Гусейн Абдуллаєв потрапив у полон до окупантів 17 березня при спробі залишити місто. Його затримали на одному з блокпостів неподалік міста Бердянськ.
Майже місяць хлопець піддавався жорстоким тортурам з боку окупантів. Абдуллаєва роздягли до нижньої білизни і шукали патріотичні татуювання. Одразу після цього його в кайданках відвезли в СІЗО.
Хлопець розповів, що неодноразово підкреслював своє громадянство Азербайджану і показував документи. Однак окупанти за допомогою еклектичного струму намагалися вибити зізнання в тому, що він був військовим батальйона Азов.
Тортури електричним струмом росіяни зупинили лише через 5-6 днів до того, як була досягнута домовленість про звільнення хлопця з полону. Однак окупанти продовжили жорстоко бити громадянина Азербайджану.
Після звільнення з полону Абдуллаєв розповів, що чув крики інших камер, де катували людей, і звуки пострілів.
Людмила Денисова нагадала, що терор, жорстоке і принизливе поводження з мирними жителями на окупованих територіях – це військовий злочин і порушення норм Женевської конвенції Про захист цивільного населення під час війни.
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Як повідомляв Главред, під Маріуполем після триденних тортур російськими окупантами загинув Євген Баль - капітан першого рангу, письменник і журналіст.
Українського письменника-ветерана жорстоко побили. Він не зміг прийти до тями після тортур — його серце зупинилося 2 квітня. До свого 79-річчя він не дожив 6 днів.
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