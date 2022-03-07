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Макрон після розмови з Путіним звинуватив його в моральному цинізмі

7 березня 2022, 23:03

Він підкреслив, що обіцянки захистити мирних жителів, щоб вони могли просто бігти в Росію, були "лицемірними".

Макрон
Макрон / УНІАН

Президент Франції Еммануель Макрон після розмови з президентом Росії Володимиром Путіним дав інтерв'ю і звинуватив главу Кремля в цинізмі.

Як повідомляє білоруська редакція "Радіо Свобода", це було сказано в питанні відкриття гуманітарних коридорів для жителів обложених російською армією українських міст.

В інтерв'ю одному з французьких телеканалів Макрон зазначив, що "Москва готова відкрити коридори для евакуації мирних жителів виключно на територію Росії або Білорусі".

Президент Франції назвав такий підхід Кремля "моральним і політичним цинізмом".

Він підкреслив, що обіцянки захистити мирних жителів, щоб вони могли просто бігти в Росію, були "лицемірними".

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"Ситуація погіршується з кожним днем. Гинуть люди, настає втома ... Нам не вдалося домогтися припинення вогню", — додав президент Франції.

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Напередодні президент Франції Еммануель Макрон після розмови з Володимиром Путіним заявив, що на даний момент президент РФ відмовляється припиняти свої атаки на Україну.

Макрон написав, що важливо підтримувати діалог, щоб уникнути людських трагедій.

Він уточнив, що буде продовжувати свої зусилля і контакти, щоб "уникнути гіршого".

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війна в Україні Володимир Путін Еммануель Макрон
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