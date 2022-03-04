Путін у розмові з Макроном відмовився припинити атаки на Україну

Еммануель Макрон / Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон після розмови з Володимиром Путіним заявив, що на даний момент президент РФ відмовляється припиняти свої атаки на Україну.

Макрон написав, що важливо підтримувати діалог, щоб уникнути людських трагедій.

Він уточнив, що буде продовжувати свої зусилля і контакти, щоб "уникнути гіршого".

"Підтримка діалогу для захисту людей, отримання заходів, які дозволять уникнути людських трагедій, покласти край цій війні: це мета мого зобов'язання разом з президентом Зеленським і міжнародним співтовариством. Я був і буду залишатися повністю рішучим", - додав французький президент.

Нагадаємо, французький президент Еммануель Макрон вже втретє переговорив з главою Кремля Володимиром Путіним, після початку вторгнення РФ в Україну. За словами французького лідера, Путін продовжує стояти на своїх позиціях і відмовляється від будь-яких "компромісів", передає Єлисейський палац.

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