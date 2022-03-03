"Хоче захопити всю Україну": Макрон розповів про розмову з Путіним

Макрон і Путін / Reuters

Французький президент Еммануель Макрон вже втретє переговорив з главою Кремля Володимиром Путіним, після початку вторгнення РФ в Україну.

Як повідомляє BFM TV, сьогоднішня розмова тривала 1 годину 30 хвилин.

За словами французького лідера, Путін продовжує стояти на своїх позиціях і відмовляється від будь-яких "компромісів", передає Єлисейський палац.

Макрон вважає, що "найгірше ще попереду", так як Путін висловив "дуже велику рішучість" продовжувати наступ, мета якого - "взяти під контроль" всю країну.

Путін заявив Макрону, що його "операція" розвивається "за планом", і що вона буде "посилюватися", якщо українці не приймуть його умови.

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"Президент Макрон очікує, що найгірше ще попереду, враховуючи те, що сказав йому президент Путін", - заявили в Єлисейському палаці.

Вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

27 лютого Володимир Путін оголосив, що переводить сили стримування "в режим особливого бойового чергування".

28 лютого відбулися перші переговори між Україною і Росією.

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