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Путін розуміє жорстку риторику: фінський президент назвав терміни початку перемир'я

Віталій Кірсанов
31 січня 2025, 00:10
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На перемир'я в Україні може піти від трьох до шести місяців, вважає президент Фінляндії.
Олександр Стубб
Олександр Стубб назвав терміни початку перемир'я в Україні / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, facebook.com/alexanderstubb

Що сказав Олександр Стубб:

  • У найближчі місяці може настати перемир'я
  • Путіна потрібно саме змушувати до переговорів, а не схиляти до них

Президент Фінляндії Александр Стубб з обережним оптимізмом ставиться до прагнень президента США Дональда Трампа досягти миру в Україні. Таку думку він висловив сьогодні на зустрічі з політичними журналістами, пише Yle.

Стубб припустив, що найближчими місяцями може настати перемир'я.

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"Спочатку будуть прагнути до перемир'я, на що піде від 3 до 6 місяців, а потім і до мирних переговорів", - сказав Стубб.

За його словами, політика Фінляндії полягає в тому, щоб дотримуватися принципів незалежності, суверенітету і територіальної цілісності. Він вважає, що найближчими днями, тижнями і місяцями Україну слід підтримувати так, щоб вона мала сильну позицію для початку можливих переговорів про перемир'я і мир.

Стубб зізнався, що після розмови з президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня його оптимізм зріс.

Президента запитали про шанси президента США Дональда Трампа посадити президента РФ Володимира Путіна за стіл переговорів і зрештою досягти миру в Україні.

Стубб відзначив метод Трампа, який висуває ультиматум і примушує Путіна до мирних переговорів. На його думку, Путіна потрібно саме змушувати до переговорів, а не схиляти до них.

"Особисто я думаю, що Путін розуміє тільки жорстку риторику. І саме такою мовою до нього зараз звертається Дональд Трамп", - каже політик.

За словами Стубба, немає ризику в тому, що мир обговорюватимуть без участі самої України. Він упевнений, що Європа теж має брати участь у переговорах у тій чи іншій формі, оскільки на них вирішується майбутнє європейських структур безпеки.

Завершення війни в Україні - головне

Нагадаємо, 24 січня російський лідер Володимир Путін заявив, що Росія "готова" до переговорів щодо завершення війни, але звинуватив Україну в їхній неможливості через рішення РНБО, яке забороняє діалог із ним. Диктатор натякнув, що Захід має "змусити" Зеленського скасувати цю заборону.

Голова ОП Андрій Єрмак відповів, що Кремль пропонує нереальні умови, адже Путін хоче вирішувати долю Європи без Європи і говорити про Україну без України.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що завершення війни можливе тільки, якщо РФ понесе справедливу відповідальність. Він підкреслив, що головне для України - вистояти і завершити війну в рамках правильних принципів.

Як повідомляв Главред, аналітики The Times виокремили чотири ймовірні варіанти завершення війни між Росією та Україною. Ключову роль у розвитку подій може зіграти новий президент США Дональд Трамп.

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Хто такий Олександр Стубб?

Кай-Еран Александр Стубб - фінський і європейський державний діяч, дипломат. Президент Фінляндії з 1 березня 2024 року, колишній прем'єр-міністр Фінляндії. У 2008 - 2011 роках був міністром закордонних справ Фінляндії, пише Вікіпедія.

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