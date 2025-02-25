Буданов назвав головну умову досягнення стійкого миру в Україні

Кирило Буданов вірить у припинення вогню, але не може говорити про стійкий мир.

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Кирило Буданов прокоментував імовірність завершення війни / Колаж: Главред, Фото: t.me/DIUkraine, mil.ru

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Існуватимуть гібридні загрози, каже Буданов

Україна не визнає окупацію, підкреслив начальник ГУР

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прокоментував імовірність припинення вогню в Україні.

Він зазначив, що вірить у припинення вогню, але не може говорити про стійкий мир, йдеться в повідомленні Новини.LIVE.

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"У припинення вогню я вірю, а в стійкий довгий мир - я залишу це під сумнівом, але нехай це буде моя особиста думка. Чому? Пояснення дуже просте: стратегічно Росія зараз не може досягти своєї мети, тому цілком очевидно, що вона буде далі шукати шляхи як її досягти", - попередив начальник ГУР.

За його словами, існуватимуть гібридні загрози, які, зрештою, можуть будь-якої миті перерости в нову війну, адже питання територій теж нікуди не дінеться.

"Це дамоклів меч, це треба всім пам'ятати. Проблема і для них, і для нас. Ми не визнаємо окупацію, вони не визнають те, що ми її не визнаємо. Але режим припинення вогню загалом я бачу цілком реальним", - додав Буданов.

Раніше повідомлялося про те, що Зеленський провів розмову з Трампом. Президент України назвав розмову з американським лідером "дуже хорошою".

Як повідомляв Главред, США підійшли "дуже близько" до досягнення мирної домовленості щодо врегулювання розв'язаної Росією війни проти України.

Нагадаємо, раніше Зеленський відреагував на заяви Штатів про готовність узгодити мирні позиції з Росією вже цього тижня. Зеленський назвав такі перспективи нереалістичними.

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Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

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