"Мала б підкорювати сцени": юна українська гімнастка загинула під завалами в Маріуполі

Юна українська гімнастка загинула під завалами в Маріуполі/ Instagram Анастасії Мещаненкової

Під завалами у Маріуполі загинула 10-річна українська гімнастка Катерина Дяченко. Дівчинка перебувала в будинку, у який влучив снаряд російських окупантів.

Внаслідок обстрілу будівля обвалилася, гімнастка опинилася під уламками. Про смерть дівчинки повідомила її тренерка з художньої гімнастики Анастасія Мещаненкова в Instagram.

На цю трагічну подію відреагували і знайомі тренерки. Вони наголосили, що дівчинка мала б підкорювати сцену, а не віддати своє життя у війні.

"У Маріуполі загинула вихованка моєї одногрупниці. Цьому може бути виправдання? Подивіться на цю талановиту дівчинку. Вона мала підкорювати сцени та дарувати посмішки світу. У чому винні діти? Я вірю, що для кожного, хто причетний до цих злодіянь, знайдеться місце у пеклі. І якнайшвидше", – написала знайома Міщаненкової Аліна Брошкова.

Нагадаємо, російські війська продовжують стирати з лиця землі Маріуполь. Житель міста не можуть евакуюватися і сидять в страху від вибухів. Маріупольці, яким вдалося вирватися з міста в жаху розповідають, що там твориться "справжнє пекло".

Також раніше окупанти запропонували мерії Маріуполя перейти на бік Росії, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. У відповідь на таку пропозиції влада міста послала загарбників вслід за російським військовим кораблем.

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