"Ми жили в чудовому місті, поки ви не прийшли": жителька Маріуполя жорстко відповіла пропагандисту РФ

Мешканки Маріуполя на запитання російських журналістів наголосили, що РФ розбомбила їхнє мирне місто.
Кремлівські пропагандисти намагалися взяти коментар у жительок Маріуполя. Проте у відповідь на свої запитання вони почули зовсім не те, що очікували.
Жінки "поставили на місце" російських пропагандистів, висловивши їм свою позицію щодо війни Росії проти України. Відповідне відео з’явилося у мережі.
"Ми жили у квітучому Маріуполі, який розвивався, у якому будувалися дороги, розвивалися парки, розвивалася металургія. А потім прийшла Росія, прийшли "визволителі"… Ви прийшли на територію вільної квітучої України. І все розбомбили", – наголосила одна з мешканок міста.
Також вона додала, що Росія не вміє говорити правду, а вміє тільки нахабно брехати і створювати провокації.
Ситуація у Маріуполі
Нагадаємо, російські війська продовжують стирати з лиця землі Маріуполь. Жителі міста не можуть евакуюватися і сидять в страху від вибухів. Маріупольці, яким вдалося вирватися з міста в жаху розповідають, що там твориться "справжнє пекло".
Також раніше окупанти запропонували мерії Маріуполя перейти на бік Росії, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. У відповідь на таку пропозиції влада міста послала загарбників вслід за російським військовим кораблем.
Крім цього, повідомлялося про загибель під завалами будинку в Маріуполі 10-річної української гімнастки Катерини Дяченко. Дівчинка перебувала в будинку, у який влучив снаряд російських окупантів.
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