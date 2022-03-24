Окупанти насильно вивезли з Маріуполя до РФ 15 тисяч осіб - міськрада

Окупанти насильно вивезли з Маріуполя в РФ 15 тисяч осіб - міськрада / Reuters

осійські окупанти насильно вивозять до Росії тисячі жителів міста Маріуполь, що на Донеччині. Під незаконну депортацію вже потрапили близько 15 тисяч маріупольців. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на представників пресслужби міськради Маріуполя.

"Жителів Лівобережного району починають масово вивозити на територію Росії. Всього під незаконну депортацію потрапило близько 15 тисяч маріупольців. Це десь половина від усіх жителів, які досі перебувають у Лівобережному районі. Відомо, що окупанти в ультимативній формі змушують і так змучених війною людей сідати в автобуси", - йдеться в повідомленні.

Крім того, є відомості, що російські окупанти відбирають у людей паспорти та інші документи, які засвідчують особу.

"Вивезених людей спочатку доставляють в так звані фільтраційні табори від куди потім перерозподіляють по різних віддалених містах Росії. Сьогодні відомо, що близько 6 тисяч маріупольців вже насильно вивезли на територію окупанта", ‒ повідомляють у міськраді Маріуполя.

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Нагадаємо, раніше військами окупантів, які взяли в облогу місто Маріуполь, що на Донеччині, особисто керує генерал-полковник Михайло Мізінцев - улюбленець російського диктатора Путіна і колишній командувач російськими окупаційними військами в Сирії. Про це написав у своєму Telegram-каналі радник керівника МВС Антон Геращенко.

"Це він віддавав накази бомбити пологовий будинок, дитячу лікарню, драмтеатр, будинки мирних жителів. Це він знищує Маріуполь, як раніше знищував сирійські міста", - говорить Геращенко.

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