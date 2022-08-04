Македонія подарувала ЗСУ штурмовики Су-25, які раніше придбала в України - ЗМІ

Македонія передала Україні літаки / doblest.club

На тлі війни з Росією, армія Македонії презентувала Україні чотири штурмовики Су - 25 Грач. До поставок літаки вже підготували українські інженери, повідомляє видання МКД.

За інформацією ЗМІ, чотири Су-25, які Македонія придбала в України в далекому 2001 році за чотири мільйони євро, були передані ЗСУ.

При цьому перед здійсненням поставок в Україну штурмовики відремонтували і перевіряли українські інженери.

МКД спробувало уточнити достовірність інформації про передачу штурмовиків у Міноборони Північної Македонії, але ясної відповіді не послідувало.

"Точні деталі всіх рішень (про передачу Україні літаків - ред.), їхній зміст і пояснення будуть розсекречені і опубліковані. Схвалені досі рішення не знижують боєготовність нашої армії", - заявили у відомстві.

Передані Україні літаки вже здійснювали кілька бойових вильотів під час конфлікту в Північній Македонії, який стався між македонцями і албанськими сепаратистами.

Деталі нового пакету допомоги США

Як сказано на сайті Міністерства оборони США, Остін в розмові з Резніковим знову підкреслив готовність Сполучених Штатів підтримувати здатність України протистояти агресивній війні Росії, що було підтверджено оголошенням про виділення додаткових 550 мільйонів доларів політики допомоги для України.

Крім того, Резніков поінформував Остіна про ситуацію на полі бою.

Зазначимо, 1 серпня Україна отримала нову партію реактивних систем залпового вогню HIMARS. Тепер окупантів будуть лупити ще 4 HIMARS. Про це заявив Міністр оборони України Олексій Резніков.

"Ми довели, що ми вміємо поводитися з цим озброєнням. Звук залпу HIMARS став головним музичним хітом цього літа на передовій!"- написав міністр.

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