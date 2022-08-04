Відповідь на агресію РФ: Резніков анонсував новий пакет військової допомоги від США

Олексій Резніков / Facebook / reznikovoleksii

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що новий пакет військової допомоги від США відповідатиме оборонним потребам України.

Про нову розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном Резніков повідомив у мікроблозі Twitter.

"Провів ще одну розмову з моїм другом міністром оборони США Ллойдом Остіном. Ми обговорили майбутній пакет допомоги безпеки - він буде відповідати нашим потребам. Новий американський аташе з питань армії і оборони, який прибув до Києва, допоможе збільшити рівень довіри між Україною і США у сфері безпеки і оборони", - заявив Резніков.

Деталі нового пакету допомоги США

Як сказано на сайті Міністерства оборони США, Остін в розмові з Резніковим знову підкреслив готовність Сполучених Штатів підтримувати здатність України протистояти агресивній війні Росії, що було підтверджено оголошенням про виділення додаткових 550 мільйонів доларів політики допомоги для України.

Крім того, Резніков поінформував Остіна про ситуацію на полі бою.

Зазначимо, 1 серпня Україна отримала нову партію реактивних систем залпового вогню HIMARS. Тепер окупантів будуть лупити ще 4 HIMARS. Про це заявив Міністр оборони України Олексій Резніков.

"Ми довели, що ми вміємо поводитися з цим озброєнням. Звук залпу HIMARS став головним музичним хітом цього літа на передовій!"- написав міністр.

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