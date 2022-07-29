Збив 6 літаків Су-25 РФ та ракету: 19-річному строковику Нацгвардії присвоїли звання Героя України

Бійцю вдалося протягом однієї доби розтрощити ворожий Су-25 і крилату ракету / ДШВ ЗСУ

Бійцю Національної гвардії України, 19-річному військовослужбовцю строкової служби, який вже збив з переносного зенітного ракетного комплексу Ігла 6 російських бойових літаків Су-25 та одну ракету, присвоєно звання Героя України. Про це заявив начальник оперативного управління Головного управління Нацгвардії Олексій Надточій.

Під час свого брифінгу він розповів про те, що президент Володимир Зеленський у День державності присвоїв українському бійцю звання Героя України. Військового, якому 19 років, вже прозвали "Запорізьким месником". За допомогою ПЗРК він розтрощує ворожі повітряні цілі - їм вже збито 6 бойових літаків і одна ракета окупантів.

читайте такожБоєць ЗСУ збив з ПЗРК Голка Ка-52 Алігатор військ РФ: знищення вертольота ворога він присвятив синові"Так, 16 липня їм з ПЗРК було збита крилату ракету, а 17 липня - літак Су-25. Всього на його рахунку - 7 уражених цілей, з них 6 літаків і 1 крилата ракета. До речі, боєць - Герой України", - зазначив Надточій.

Строковик "Бандит" менш ніж за добу збив штурмовик Су-25 та ракету РФ

Український воїн 17 липня, коли про його подвиг дізналася вся країна, сказав, що головна робота полягає у тому, що менше бойових російських літаків руйнуватимуть міста України.

"В принципі, мені подобається, моїм товаришам теж.... Це не так важко, як здається. Але головне, що це має результати - менше ворожих літаків руйнуватимуть наші міста, а їх пілоти знатимуть, що їх виліт може бути останнім", - сказав боєць.

Свою ПЗРК Ігла він називає "подружкою". Воїн впевнений, що попереду у них ще багато результативної роботи.

У соціальних мережах його стали називати "запорізьким месником". Відомо, що 16 липня йому менш ніж за добу вдалося вразити дві ворожі цілі – близько 22:00 він збив черговий російський штурмовик Су-25, а вже вранці, наступного дня, ударом з Ігли зупинив крилату ракету російських окупантів.

Справжнього імені Героя України не називають. Обличчя його не показують. Відомо тільки те, що його псевдонім – "Бандит", а сам він родом з Івано-Франківської області.

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