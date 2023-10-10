Людей розстрілювали впритул, убитих грабували: CNN про бійню ХАМАС на вечірці

Поранених і втікачів розстрілювали на місці, а дівчат брали у заручники.

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Знайдено понад 200 тіл в районі, де проходила вечірка / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Учасників ізраїльської вечірки на півдні країни бойовики ХАМАС якщо не вбивали на місці, то добивали під час спроби втекти, або брали у полон.

Журналісти CNN дослідили відео, опубліковані в мережі самими жертвами, і дійшли до висновків, що на території, де проходила вечірка, відбулася справжня бійня.

Хлопці і дівчата почали відразу ховатися за машинами, коли побачили першу групу бойовиків. На кадрах видно, що людей, які намагалися втекти, розстрілювали. Доля багатьох досі невідома.

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Поранених бойовики теж розстрілювали, а потім обшукували їхні кишені. Жінок, які пробували сховатися, брали у заручники.

Деякі жертви намагалися ще додзвонитися до рідних, але, за словами їхніх родичів, зв'язок обривався відразу після звуків пострілів.

Зараз сім'ї шукають своїх зниклих безвісти дітей.

Напад бойовиків ХАМАС на музичний фестиваль в Ізраїлі - дивіться відео:

Різанина на музичному фестивалі - головне

Палестинські бойовики вбили понад 260 осіб і захопили десятки в полон біля кордонів сектора Гази. Ці події вже називають "наймасовішою різаниною в історії Ізраїлю".

Терористи стріляли по людях з автоматів і РПГ, застосовували ножі і знущалися над тілами, жінок ґвалтували поруч з тілами друзів.

Зокрема, вдалося ідентифікувати двох учасниць вечірки. Одну терористи самі показали на фото роздягненою і без свідомості, іншу вкрали на очах у її хлопця. Доля зниклих невідома.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня бойовики Хамасу прорвали кордон Ізраїлю і сектора Гази і випустили тисячі ракет у бік країни. У відповідь Армія оборони Ізраїлю почала завдавати ударів по військових об'єктах терористів.

Увечері 9 жовтня Ізраїль перейшов до потужної масованої атаки, якої, за словами прем'єра країни, ще ніколи не було.

Наразі Ізраїль контролює всі райони, куди вторглися бойовики ХАМАС. Однак сутички між ізраїльськими військами та бойовиками ХАМАС, які вторглися в Ізраїль, все ще відбуваються.

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