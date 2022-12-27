Лунтік перетворюється на Жиріка: Гіркін висміяв "астролога" Медведєва

Ігор Гіркін порівняв Дмитра Медведєва з Володимиром Жириновським.

Ігор Гіркін, Дмитро Медведєв / УНІАН, скріншот YouTube

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) висміяв Дмитра Медведєва, який уявив себе астрологом.

За словами колишнього ватажка бойовиків "ДНР", посіпака Путіна вирішив зайняти місце придворного блазня, яке звільнив Жириновський.

"На мій погляд, Дімон подумав, що перспектива "наступника Самого", мабуть, занадто небезпечна в нинішні часи. І треба що-небудь "видати" таке, особливо дурне, щоб всі можливі конкуренти заспокоїлися і полегшено зітхнули. Набагато безпечніше претендувати на вакантну зараз посаду "заступника Жиріка" (хоча за неї теж зараз йде неабияка бійка)", - пише Гіркін.

За його словами, Медведєв має всі якості для подібного перевтілення

"Є і багата історія минулих" відливів в граніті "(найбільш знаменитий - " грошей немає, але ви тримайтеся і гарного вам настрою!"), гідних кращих перлів покійного Вольфовича. Трохи не вистачає нестримної істеричної експресії, коли летять на всі боки слина і публічної образи дією опонентів, але якщо старанно прорепетирувати... Загалом,риторика вже "цілком", залишилося доопрацювати сценічний образ", - заявив Гіркін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Медведєв видав у громадський простір прогноз на майбутній рік. У потоці його маячної свідомості США очікує громадянська війна, виділення Каліфорнії і Техасу в самостійні держави, створення Союзної держави Техасу і Мексики. А потім нібито саме Ілон Маск стане президентом США - але тільки в частині Штатів, закріплених після громадянської війни за республіканцями.

До того Медведєв лякав жителів Землі ядерними погрозами. Він говорив, що Росія може застосувати ядерну зброю у разі "нападу" на "її території" або союзників Москви. Також він сказав, що Кремль докладе "максимум зусиль", щоб в України не з'явилося ядерної зброї.

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