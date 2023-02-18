Війська вимушено виконають наказ Лукашенка: у ГУР оцінили ризик нападу Білорусі

Білорусь надає підтримку Росії, проте всіма способами намагається піти від прямого підключення до війни проти України, зазначили військовій розвідці.

Путін намагається змусити Лукашенка безпосередньо вступити у війну проти України-ГУР / Колаж сайт Кремля, Міноборони Білорусі

Білорусь намагається піти від примусу агресора Росії вступити у війну проти України. Але якщо самозваний білоруський "президент" Олександр Лукашенко дасть наказ, військові будуть змушені його виконати і приєднатися до російських окупантів. Однак у найближчі 2-3 тижні немає загрози реалізації такого сценарію. Про це заявив представник Головного управління Міноборони Андрій Черняк.

Як повідомляє пресслужба ГУР, він розповів про те, що Москва намагається підключити війська Білорусі до війни проти України. Однак білоруська армія намагається утриматися від участі в бойових діях.

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"Ми бачимо, що Білорусь начебто і підтримує Росію і водночас всіма способами намагається втриматися від приєднання до війни. Ми також бачимо, наскільки Росія на них тисне", - зазначив Черняк.

Втім, згідно з даними розвідників, якщо Лукашенко віддасть наказ приєднатися до російських окупантів для війни з Україною, військові змушені будуть його виконати. Однак у найближчі 2-3 тижні Україні навряд чи загрожує реалізація вторгнення з Білорусі.

"За оцінками військової розвідки України, білоруські військові будуть змушені підкоритися наказам Лукашенка і можуть бути залучені до вторгнення в Україну. Однак у найближчі два-три тижні ані сил, ані засобів для вторгнення з території Білорусі у росіян не існує", - підкреслив Андрій Черняк.

Погрози Лукашенка на адресу України

Так званий "президент" Білорусі Олександр Лукашенко раніше вибухнув погрозою воювати проти України. За словами Лукашенка, Мінськ буде готовий воювати проти Києва разом з російськими окупантами тільки в тому випадку, "якщо хоч один солдат прийде на територію Білорусі".

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов зазначив, що директор РФ Путін знову змушує главу Білорусі Лукашенка вступити в пряму війну з Україною. Лукашенко намагається відмовитися. На думку Данилова, Білорусь - країна, яка вже давно окупована агресором Росією.

Крім того, Лукашенко встиг "наїхати" і на ОДКБ - підконтрольну Росії організацію країн СНД, яка, втім, відкрито не підтримала війну проти України. Лукашенко сказав, що країни, мовляв "повинні визначитися" зі своєю позицією щодо ситуації з нападом Москви на українську державу.

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Наступ Росії: