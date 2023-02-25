Білорусь не вступить у війну, атаки на Київ не буде - Жданов

Олександр Лукашенко зробив все, щоби "розбазарити" бойовий потенціал своїх збройних сил. Так до війни не готуються, сказав Олег Жданов.

Олег Жданов вважає, що вторгнення з боку Білорусі є малоймовірним / Фото УНІАН, сайт Кремля

Ризик того, що Білорусь вступить у війну Росії проти України, вкрай низький. Білоруський диктатор Олександр Лукашенко максимально послабив збройні сили своєї країни. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

"Білорусь у війну не вступить, адже Лукашенко зробив все, щоби розбазарити бойовий потенціал своїх збройних сил. Він максимально їх послабив, віддаючи російським військам боєприпаси, техніку та озброєння зі своїх складів, а найголовніше – він дозволив російським вербувальникам вимивати мобілізаційний ресурс з Білорусі", - сказав він.

За словами Жданова, влітку в найм для війни на боці Росії в Україні забрали 13 тисяч військовозобов'язаних білорусів, в лютому – ще близько 10-12 тисяч. Так і вимивається мобілізаційний ресурс, зазначив він.

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"Виходить, білоруська армія знаходиться лише в тому складі, в якому ми її бачимо в повсякденній діяльності. Так ніхто до війни не готується. Інакше це заздалегідь програшна війна. Тому я і думаю, що Лукашенко зробив все, щоб його армія не брала участі в цій війні", - сказав Жданов.

Полковник запасу вважає, що країна-агресорка РФ не може повторити похід на Київ, як це було рівно рік тому. За його словами, Росія сьогодні з великими труднощами вирішує одну-єдину задачу – насичення окупованих територій південного сходу України військовослужбовцями, технікою і озброєннями.

"Ми очікуємо, що на кінець лютого - початок березня там буде штовхатися приблизно 400 тисяч військовослужбовців російської армії. РФ намагається наситити хоча б ці території особовим складом, щоб, якщо російським генералам вдасться переконати Путіна, перейти в глуху оборону, можна було спробувати зберегти за собою окуповані території", - сказав Жданов.

При цьому про жодне формування ударного угруповання навіть чисельністю в 50-70 тисяч (менша кількість не зможе прорвати державний кордон) на інших напрямках не спостерігається і навряд чи це станеться в майбутньому.

"Сьогодні Росія не в змозі сформувати ударне угруповання, здатне прорвати наш кордон на будь-якому іншому напрямку, крім лінії фронту від Харкова до Херсона", - вважає військовий експерт.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Як повідомляв Главред, за даними ЗМІ, у стосунках між двома диктаторами почався розлад. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відмовив у всіх проханнях Володимиру Путіну та шукає шляхи, щоб налагодити відносини із Заходом.

Нагадаємо, у внутрішніх документах влади Росії під назвою "стратегічні цілі Російської Федерації на білоруському напрямку" йдеться про те, що кремлівська верхівка до 2030 року планує повністю контролювати Білорусь, включаючи економічний та військовий потенціал республіки. Москва планує поглинути Білорусь за допомогою так званої "союзної держави".

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