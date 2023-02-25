УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Білорусь не вступить у війну, атаки на Київ не буде - Жданов

25 лютого 2023, 13:35
Олександр Лукашенко зробив все, щоби "розбазарити" бойовий потенціал своїх збройних сил. Так до війни не готуються, сказав Олег Жданов.
Володимир Путін, Олександр Лукашенко, Олег Жданов
Олег Жданов вважає, що вторгнення з боку Білорусі є малоймовірним / Фото УНІАН, сайт Кремля

Ризик того, що Білорусь вступить у війну Росії проти України, вкрай низький. Білоруський диктатор Олександр Лукашенко максимально послабив збройні сили своєї країни. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

"Білорусь у війну не вступить, адже Лукашенко зробив все, щоби розбазарити бойовий потенціал своїх збройних сил. Він максимально їх послабив, віддаючи російським військам боєприпаси, техніку та озброєння зі своїх складів, а найголовніше – він дозволив російським вербувальникам вимивати мобілізаційний ресурс з Білорусі", - сказав він.

За словами Жданова, влітку в найм для війни на боці Росії в Україні забрали 13 тисяч військовозобов'язаних білорусів, в лютому – ще близько 10-12 тисяч. Так і вимивається мобілізаційний ресурс, зазначив він.

відео дня

"Виходить, білоруська армія знаходиться лише в тому складі, в якому ми її бачимо в повсякденній діяльності. Так ніхто до війни не готується. Інакше це заздалегідь програшна війна. Тому я і думаю, що Лукашенко зробив все, щоб його армія не брала участі в цій війні", - сказав Жданов.

Полковник запасу вважає, що країна-агресорка РФ не може повторити похід на Київ, як це було рівно рік тому. За його словами, Росія сьогодні з великими труднощами вирішує одну-єдину задачу – насичення окупованих територій південного сходу України військовослужбовцями, технікою і озброєннями.

"Ми очікуємо, що на кінець лютого - початок березня там буде штовхатися приблизно 400 тисяч військовослужбовців російської армії. РФ намагається наситити хоча б ці території особовим складом, щоб, якщо російським генералам вдасться переконати Путіна, перейти в глуху оборону, можна було спробувати зберегти за собою окуповані території", - сказав Жданов.

При цьому про жодне формування ударного угруповання навіть чисельністю в 50-70 тисяч (менша кількість не зможе прорвати державний кордон) на інших напрямках не спостерігається і навряд чи це станеться в майбутньому.

"Сьогодні Росія не в змозі сформувати ударне угруповання, здатне прорвати наш кордон на будь-якому іншому напрямку, крім лінії фронту від Харкова до Херсона", - вважає військовий експерт.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Як повідомляв Главред, за даними ЗМІ, у стосунках між двома диктаторами почався розлад. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відмовив у всіх проханнях Володимиру Путіну та шукає шляхи, щоб налагодити відносини із Заходом.

Нагадаємо, у внутрішніх документах влади Росії під назвою "стратегічні цілі Російської Федерації на білоруському напрямку" йдеться про те, що кремлівська верхівка до 2030 року планує повністю контролювати Білорусь, включаючи економічний та військовий потенціал республіки. Москва планує поглинути Білорусь за допомогою так званої "союзної держави".

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії Олег Жданов новини України новини Білорусі війна Росії та України вторгнення Білорусі
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:45

16 копійок за півлітра: чому в СРСР молоко продавалося в трикутних пакетах

13:35

Білорусь не вступить у війну, атаки на Київ не буде - ЖдановВідео

13:21

"Герасимов - кретин": Гіркін завив через катастрофу у РФ з озброєннямВідео

13:00

Гороскоп на завтра 26 лютого 2023: Рибам - захоплюючі поїздки, Близнюкам - прибуток

12:54

У Ватикані презентували документальний фільм "Свобода у вогні: боротьба України за свободу"Відео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

12:54

Зеленський про майбутнє Путіна: росіяни знайдуть причину "вбити вбивцю"Відео

12:44

"Хочемо вбити Трампа": Іран похвалився розробкою далекобійної ракети

12:22

Маму вбили окупанти: історія Анни Науменко з Маріуполя, яка "забула слова" на шабаші в ЛужникахВідео

12:17

Десант на Печерських пагорбах: Буданов і Резніков розповіли, як "Росія Київ за 3 дні брала"Відео

Реклама
12:13

Як приготувати густий і ароматний гороховий суп за 5 хвилин: секрети від досвідчених господиньВідео

11:51

Навіщо в Прощену неділю відкривати всі вікна в будинку: прикмети на 26 лютого і що не можна робитиВідео

11:44

Загадка Коня в пальто: звідки з'явилася ця фраза і що вона означає

11:34

Розвал Росії: Тука назвав регіони, які можуть "відвалитися" першими

11:08

Газманова розлютили слова Пугачової про Росію

10:58

У Росії закінчилися запаси іранських дронів — розвідка Британії

10:56

Путінській співачці Валерії лікарі не можуть поставити діагноз

10:13

Знає всі державні таємниці: Буданов показав пухнастого розвідника на прізвисько ГюнтерВідео

09:59

Для чого нам потрібні родимки і чому їх не можна здирати

09:56

"РФ - це розмінна монета Китаю" : Жданов пояснив, чи "кине" Лі Сі Цзіньпін ПутінаВідео

09:32

Китайський "мирний план" вигідний лише Росії - Байден

Реклама
09:12

"Це Алла Пугачова?": Кіркоров почав перетворюватися на жінку

09:06

Маріуполь буде звільнено: Залужний розповів, як дав обіцянку маленькому хлопчиковіВідео

08:39

Кремль розчарований: дядечко Сі за них не заступивсяПогляд

08:36

"Схоже на Херсонську операцію": Жданов розповів, коли ЗСУ підуть на МаріупольВідео

08:34

Гороскоп на сьогодні 25 лютого 2023: Рибам - натхнення, Скорпіонам - легкістьВідео

08:25

В ISW пояснили мовчання Путіна в день річниці вторгнення в УкраїнуВідео

07:45

Україні зараз не потрібні винищувачі F-16 - Байден

06:20

Три основні кити деградації Російської ФедераціїПогляд

05:10

"Це найскладніше": журналістка довела Зеленського до слізВідео

04:30

"Війна може закінчитися за лічені дні": Жданов назвав єдину умовуВідео

02:32

"Днище": Волочкова напідпитку розставила ноги перед обличчям кавказцяВідео

02:30

Військовий експерт спрогнозував, хто може очолити змову проти ПутінаВідео

02:00

"Ми потрапили в пастку": Жданов розповів, що може відбутися на фронті у найближчі три місяціВідео

01:55

Оголена Хайді Клум ніжно притулилася до свого чоловікаВідео

01:33

"Крим сам впаде нам у руки": Жданов назвав умову для звільнення півостроваВідео

00:05

"Це мій дім": Зеленський показав, як і де він живе від початку війниВідео

00:05

Таємничий манікюр котяче око знову в моді: 4 чарівні варіанти на весну 2023Фото

24 лютого, п'ятниця
23:20

"Ніхто ведмедика вбивати не збирається": Жданов пояснив, чому Захід зволікає з військовою допомогоюВідео

22:58

Світ повинен готуватися до розпаду РФ, який вже запустив Путін – ДаніловВідео

22:48

"До мурашок": співачка Наргіз потужно заспівала "Ой, у лузі червона калина"Відео

Реклама
22:24

"Особисте пекло": Гросу розповіла, яка хвороба збила її з ніг

22:20

Вмовляли сісти за стіл переговорів: з'явились секретні подробиці поїздки Зеленського до Парижу - WSJВідео

22:12

Байден не очікував, що Зеленський залишиться живим після початку війни – NYTВідео

22:01

Як прати ковдру в пральній машині: 6 головних правил, щоб не зіпсувати річ

21:48

Що заборонено робити з хлібом 25 лютого: суворі прикметиВідео

21:28

Зеленський сказав, хто його розчарував за час війниВідео

21:16

8 найменших порід котів: милоті та красі немає меж

21:16

Постпред Росії в ООН цинічно перервав хвилину мовчання в пам'ять про загиблих українцівВідео

21:12

Зеленський: "Я планую зустрітися з Сі Цзіньпіном"Відео

20:51

"Путіну потрібні перемоги, а в Україні їх немає": РФ може напасти на інші держави – ЗеленськийВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Модні зачіскиГарний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти